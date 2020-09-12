紅葉少棒傳奇輪胎 走入歷史精神不滅

台東縱谷山腳下的紅葉部落，半世紀前滿山楓紅景色已消逝；紅葉國小內綁在桃花心木上的輪胎也在今年暑假悄悄被樹幹吞噬。

民國57年紅葉少棒打敗世界強棒日本關西少棒聯盟和歌山隊，將台灣棒球推上國際舞台；這個直徑50公分的輪胎就是當年小將練習臂力揮棒用的。

7月間，1位視力逐漸退化的農夫，走進台東縣延平鄉紅葉國小升旗台旁需2人環抱、樹幹直徑超過50公分的桃花心木樹旁，從樹頭逐漸往樹枝眺望，嘆了一口氣說，「樹長得真快，綁在樹頭的輪胎都被吃掉了」。

這位黝黑的農夫是當年紅葉少棒球隊的中外野手邱春光，也是唯一還留在部落的當年小將，原來是開計程車為業，但這2年因眼睛不好，只能和小孩下田務農。

他在樹旁做出揮棒的手勢說，民國50幾年間這棵桃花心木大約只有成人大腿粗，教練將輪胎綁在上面，讓他們練習臂力，每天中午休息前要揮棒1、200下。今年初他就注意到輪胎剩下一點點，從田裡回來有空就過來看看，「看著它慢慢的被吃掉」。

7月23日，「2020年紅葉盃棒球菁英賽」在台東開幕，當年的紅葉小將除了邱春光外，在外面討生活的三壘手胡明澄、捕手江紅輝、球員胡仙洲和江元興也都回到台東。

邱春光告訴他們「練臂力的輪胎不見了，被樹吃掉了，大家要不要回去看看」。大家聽了都沉默了一下，因時間關係，參加球賽開幕後，也都各自離開台東。

紅葉國小前校長黃子誠說，今年的6月過後，樹幹完全將輪胎包住了，曾經有人建議是否要「動手術」將樹皮切開讓輪胎再現，後來他決定就這樣順其自然。

昔日的紅葉小英雄，如今都已過耳順之年，當年的紅葉少棒13位球員，有8位因為生病、車禍、意外死亡；留下來的5位，境況最好的是警察退休，其他的則是漂流異鄉當司機、傭工，或是留在家鄉當農夫，如今都已過了耳順之年，小孩也幾乎都未接續打棒球。

隨著開發，紅葉部落滿山楓紅的景氣已不復在，曾經陪同紅葉少棒練球的輪胎也已消逝；暑假過後，球場上的棒球小將仍然賣力練球，球場的幾棵小樹，樹幹上也綁上了練習用輪胎，希望紅葉少棒的精神永不滅。