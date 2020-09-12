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基隆成功國小特色遊具 小提琴造型溜滑梯融入音樂元素

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆成功國小特色遊具，小提琴造型溜滑梯融入音樂元素。圖／議員童子瑋提供
基隆成功國小特色遊具，小提琴造型溜滑梯融入音樂元素。圖／議員童子瑋提供

基隆市學校打造特色遊具有成果，在議員童子瑋協助爭取下，設有音樂班的成功國小，近日打造完成融入音樂班的元素的遊具，小提琴造型溜滑梯，外型就像一把小提琴。小朋友溜起來都覺得很有趣。

成功國小校園操場重新改造，去年6月彩虹跑道啟用，五顏六色的繽紛色彩讓學校亮了起來，甚至成為民眾拍照打卡熱點，小朋友都說彩虹跑道好漂亮，校園變得很不一樣，也會多跑幾圈。

議員童子瑋說，當初爭取彩虹跑道的施作，得到校方及學生家長的肯定，彩虹跑道很漂亮，但看來看去就是有個地方怪怪的，原來是緊鄰彩虹跑道旁有一組老舊不堪的罐頭遊具，在學生家長的反映下，他邀請校方及教育處相關單位辦理會勘，市府編列預算進行改善。

童子瑋表示，小提琴主體遊具很特別，成功國小是一所歷史悠久學校，近幾年各項教學成績優異、表現亮眼，成功國小音樂班更是基隆唯一設有音樂藝術才能專班，當初與設計師溝通的時候，希望遊具能夠融入音樂班的元素，，讓小孩能下開心快樂地玩，遊具非常亮眼，符合學校的特色。

校長陳怡君說，學校音樂班有3到6年級學生25人，小提琴為造型是配合學校音樂班打造的特色遊具，地上還有音符、休止符，小朋友都覺得很特別，外型和彩虹跑道搭配起來融合在一起，很有音樂的感覺與特色。

基隆成功國小特色遊具，小提琴造型溜滑梯融入音樂元素。圖／議員童子瑋提供
基隆成功國小特色遊具，小提琴造型溜滑梯融入音樂元素。圖／議員童子瑋提供
基隆成功國小特色遊具，小提琴造型溜滑梯融入音樂元素。圖／議員童子瑋提供
基隆成功國小特色遊具，小提琴造型溜滑梯融入音樂元素。圖／議員童子瑋提供
基隆成功國小特色遊具，小提琴造型溜滑梯融入音樂元素。圖／議員童子瑋提供
基隆成功國小特色遊具，小提琴造型溜滑梯融入音樂元素。圖／議員童子瑋提供
基隆成功國小特色遊具，小提琴造型溜滑梯融入音樂元素。圖／議員童子瑋提供
基隆成功國小特色遊具，小提琴造型溜滑梯融入音樂元素。圖／議員童子瑋提供

童子瑋 基隆 溜滑梯

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