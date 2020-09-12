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供電又出狀況？ 花市吉安中午瞬斷台電澄清壓降非跳電

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮吉安鄉新天堂樂園今天中午短暫停電3、5分鐘，賣場陷入黑暗，僅從天井透光。圖／民眾提供
花蓮吉安鄉新天堂樂園今天中午短暫停電3、5分鐘，賣場陷入黑暗，僅從天井透光。圖／民眾提供

花蓮9月9日、11日，3天內2度因雷擊停電；今天中午再發生瞬間跳電情況，吉安鄉台開新天堂樂園停電約3分鐘，當時縣府正好舉辦未來教育科技論壇，縣長徐榛蔚也在場，停電時已經中場休息，未影響活動進行。台電花蓮區處說明，是雷擊引起區域性電壓瞬間降低，並非跳電。

花蓮這幾天都有午後雷陣雨發生，午後頻繁落雷，今天中午再因雷擊，花蓮市、吉安鄉部分用戶有瞬間跳電情況發生。

縣政府今天正好在新天堂樂園舉辦未來教育科技論壇，來自全國400多名產官學界領袖齊聚一堂交流分享，並由縣長徐榛蔚、遠見雜誌創辦人高希均分享科技教育觀點。在場人員表示，當時停電約3、5分鐘，幸好已是中場休息時間，沒有受到影響。

台電花蓮區營業處表示，經查是中午12時28分，鳳林變電所引接至玉里的16萬1000伏特特高壓線路，因雷擊引起區域性電壓瞬間降低，照明設備會感覺瞬間暗下來，其餘不受影響。至於新天堂樂園部分，已請搶修人員巡視瞭解，與主辦廠商台灣創新發展公司聯繫後，對方表示有閃爍但未停電，供電正常。

花蓮近日頻傳因雷擊造成無預警停電，9日雷擊造成中北區6鄉鎮大規模停電，共14萬餘戶受到影響；昨天下午3時許，再因雷擊造成北埔二次變電所PK29饋線斷路器跳脫，包括太魯閣國家公園在內，新城、秀林兩鄉5村共3500餘戶無電可用，停電時間最久約1小時37分。

花蓮縣府今天在台開新天堂樂園辦未來科技教育論壇，活動進行時供電正常，但在中場休息時遇到跳電。圖／民眾提供
花蓮縣府今天在台開新天堂樂園辦未來科技教育論壇，活動進行時供電正常，但在中場休息時遇到跳電。圖／民眾提供

停電 太魯閣國家公園

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