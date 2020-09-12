港湖女神皮膚幼咪咪曬不黑她曝原因 粉絲喊選基隆市長

「港湖女神」台北市立委高嘉瑜今天回到基隆老家，她先到信義市場分享自己愛吃的美食，再到市場旁為她媽媽開的永欣百貨行資生堂國際專櫃成立開幕當一日店長，人潮擠滿，很多人爭相和她合照，索取扇子並請她簽名，人氣很旺，有如粉絲見面會。

高嘉瑜說，今天她家開的永欣百貨行資生堂專櫃開幕，很開心回到家鄉，和親朋好友見面。她選舉每天都在外面跑，很多人都問她「為什麼皮膚這麼好，整天都曬太陽為何都曬不黑？怎麼保養的？」，她自曝秘訣，就是從小就用資生堂，她今天到基隆和大家分享，就因為這樣，所以她的皮膚會「白拋拋、幼咪咪」，也不會有斑。

現場有很多阿嬤、阿公來，搶著要和高嘉瑜合照，一名阿姨還說，「我好多年沒見妳了，變水喔」、「妳出來選基隆市長，一定投給妳」，高嘉瑜十分親切，一一和大家合照，民眾排隊排很長，很有人氣。被粉絲拱選基隆市長。