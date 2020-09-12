快訊

11月美國大選過後台灣處境恐更危險 蘇起點出關鍵原因

喪屍確實存在？揭秘海地死人復活真相 哈佛雜誌分析案例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

港湖女神皮膚幼咪咪曬不黑她曝原因 粉絲喊選基隆市長

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
「港湖女神」台北市立委高嘉瑜今天回到基隆老家，人氣很旺。記者游明煌／攝影
「港湖女神」台北市立委高嘉瑜今天回到基隆老家，人氣很旺。記者游明煌／攝影

「港湖女神」台北市立委高嘉瑜今天回到基隆老家，她先到信義市場分享自己愛吃的美食，再到市場旁為她媽媽開的永欣百貨行資生堂國際專櫃成立開幕當一日店長，人潮擠滿，很多人爭相和她合照，索取扇子並請她簽名，人氣很旺，有如粉絲見面會。

高嘉瑜說，今天她家開的永欣百貨行資生堂專櫃開幕，很開心回到家鄉，和親朋好友見面。她選舉每天都在外面跑，很多人都問她「為什麼皮膚這麼好，整天都曬太陽為何都曬不黑？怎麼保養的？」，她自曝秘訣，就是從小就用資生堂，她今天到基隆和大家分享，就因為這樣，所以她的皮膚會「白拋拋、幼咪咪」，也不會有斑。

現場有很多阿嬤、阿公來，搶著要和高嘉瑜合照，一名阿姨還說，「我好多年沒見妳了，變水喔」、「妳出來選基隆市長，一定投給妳」，高嘉瑜十分親切，一一和大家合照，民眾排隊排很長，很有人氣。被粉絲拱選基隆市長。

她說，才當立委，現在要在立委有好的表現比較重要，目前沒有考慮。

「港湖女神」台北市立委高嘉瑜今天回到基隆老家，人氣很旺。記者游明煌／攝影
「港湖女神」台北市立委高嘉瑜今天回到基隆老家，人氣很旺。記者游明煌／攝影

基隆 高嘉瑜 資生堂

延伸閱讀

影／港湖女神大讚林右昌 如願為台北市民服務樂觀其成

館長出院了 網友爆笑留言：這歌聲真的有療傷功用...

飆高音不行，飆聲量可以！高嘉瑜獻唱館長「劫後瑜聲」再創高峰

4根手指無知覺！ 館長再曝腿腫「兩倍雞腿」照

相關新聞

港湖女神皮膚幼咪咪曬不黑她曝原因 粉絲喊選基隆市長

「港湖女神」台北市立委高嘉瑜今天回到基隆老家，她先到信義市場分享自己愛吃的美食，再到市場旁為她媽媽開的永欣百貨行資生堂國...

花蓮文旦柚盛產上市 外銷訂單湧現50萬斤賣到大陸

花蓮縣文旦柚今年依舊盛產，貿易商元祖國際大量訂購56萬台斤老欉文旦，銷往大陸；縣長徐榛蔚說，不只大陸，花蓮優質文旦柚還賣...

台東卑南鄉 「全國原住民傳統射箭邀請賽」今登場

台東卑南鄉2020「全國原住民傳統射箭邀請賽」今天在達魯瑪克部落登場，吸引191隊7百餘位選手同場競技，大家展現優異射箭...

基隆整修古蹟亂丟TR磚？市府澄清有誤解已保留日後展示

基隆市政府近日進行市定古蹟要塞司令部修復工程，現場工地丟置多塊珍貴日據時期的TR磚，引發不少關切文史的民眾質疑。市府文化...

影／台東清潔月淨灘 還給沙灘素顏原貌

響應縣環保局辦理的「台東清潔月」活動，台東上百民眾今天早上分持鐵夾和水桶前往園國際地標淨灘，不到2個小時就撿拾近500公...

3天2度雷擊 花蓮又3500戶停電

花蓮縣本月9日才發生全縣14萬戶大規模停電事故，昨天下午再度跳電，造成新城、秀林兩鄉5村總共3500餘戶無電可用。

宜蘭百年中興紙廠出書 紀錄片上映

宜蘭縣五結鄉中興紙廠建於日據時期，曾是全東南亞產量最大的造紙工廠，更一度生產讓人驕傲的「蘭陽紙」。紙業沒落後，紙廠轉型文...

基隆中和路爆管淹水 6000戶一度停水

基隆市中和路70巷口一家幼兒園附近馬路昨天水管破裂，路面有的隆起、有的下陷，水淹到人行道，時值通勤通學時段，大大影響人車...

關山米乖乖熱銷缺貨 最快下周進2千箱

台東關山鎮農會生產的「關山米乖乖」超搶手，今年暑假銷售一空，連中元普度想買也買不到。農會表示，米乖乖 106年起銷售已超...

影／基隆6千停水戶晚間8點送水 中和路連爆2管搶修完成

基隆市中和路今天上午、下午接連有2處大口徑水管爆管，今晚8點全部搶修完成，8點起，6千多停水戶陸續供水，水公司表示，2處...

花蓮富里鄉長罷免案今送千份連署書 若通過將辦投票

花蓮部分富里鄉民不滿鄉長陳榮聰上任後的作為，發起罷免，繼6月底送交90份提議人名冊後，今天再到縣選委會遞出第二階段所需的...

基隆中和路上午爆管修復下午又爆另處 6千戶晚上才有水

基隆市中和路70巷口一家幼兒園附近馬路，今天上午水公司管線破裂，造成柏油路面隆起、陷落，水淹馬路及人行道，由於是上班、上...

熱門新聞

高雄前鎮區外洩乙烯 可望今晚9點前排空

高雄前鎮石化管乙烯外洩 是造成高雄氣爆意外華運管線

走遍大街小巷叫賣近半世紀 88歲豆花伯養活祖孫3口

前中市議員林威邦驚傳自家門口暈倒不治 震驚地方政壇

高市府封鎖乙烯外洩消息？ 記者公會籲尊重知的權利

高雄前鎮傳石化管線外洩 封路防氣爆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。