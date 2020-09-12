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花蓮文旦柚盛產上市 外銷訂單湧現50萬斤賣到大陸

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣瑞穗鄉文旦柚盛產，除了外銷及國內通路，格外品也做成精油等副產品。記者王燕華／攝影
花蓮縣瑞穗鄉文旦柚盛產，除了外銷及國內通路，格外品也做成精油等副產品。記者王燕華／攝影

花蓮縣文旦柚今年依舊盛產，貿易商元祖國際大量訂購56萬台斤老欉文旦，銷往大陸；縣長徐榛蔚說，不只大陸，花蓮優質文旦柚還賣到香港、加拿大等地，今年並首度嘗試外銷6000台斤到日本試水溫，努力打通國際行銷市場。

元祖國際長年在台南麻豆、雲林斗六及花蓮瑞穗等地收購台灣文旦柚供應大陸中秋市場需求，今年受疫情影響，採購量比預期少一些，但瑞穗占比提高，採購56萬3000台斤，約是總採購量的一半，從上月下旬採收期開始後，就陸續裝櫃外銷，昨天舉辦裝箱啟航儀式，縣長徐榛蔚、元祖國際經理張炎雄、縣議員蔡依靜、陳英妹、黃玲蘭等人都出席。

張炎雄說，已連續12年在花蓮採購文旦柚，品質愈來愈好，今年預計裝箱47個貨櫃，出口到青島、上海、成都、廈門等地再轉發至全大陸700家元祖門市。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇表示，瑞穗鄉文旦柚每年產量約4200萬台斤，今年因雨水少、溫度跟日照都充足，品質很好。他表示，根據農糧署統計，台灣今年有近3000公噸文旦柚外銷，過半來自花蓮，外銷到大陸、香港、新加坡及加拿大，以大陸占9成最多。

縣長徐榛蔚說，花蓮老欉文旦柚甜度平均高於13.5度，果肉細緻彈牙，還帶有微酸回甘的黃金比例，縣府與農會攜手努力開拓外銷市場，讓花蓮優質的農產品在國際上被看見。

縣府農業處表示，今年外銷訂單湧現，加上白露到中秋的期間長，有助花蓮文旦柚國內通路銷售。縣府今年製作花蓮文旦柚型錄，收錄全縣45款農民的文旦柚，寄送給台灣千大企業，也配合型錄上店家，推出買1000元可參加抽獎活動，歡迎民眾多加訂購。

花蓮縣瑞穗鄉文旦柚盛產，今年外銷訂單需求湧現，貿易商採購50餘萬台斤，銷往大陸。記者王燕華／攝影
花蓮縣瑞穗鄉文旦柚盛產，今年外銷訂單需求湧現，貿易商採購50餘萬台斤，銷往大陸。記者王燕華／攝影

文旦 徐榛蔚 香港

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