台東卑南鄉 「全國原住民傳統射箭邀請賽」今登場

台東卑南鄉2020「全國原住民傳統射箭邀請賽」今天在達魯瑪克部落登場，吸引191隊7百餘位選手同場競技，大家展現優異射箭技巧，為傳承原住民傳統射箭文化而努力。

卑南鄉公所表示，全國原住民傳統射箭邀請賽今年邁入第五屆，近年來原住民傳統射箭技能漸漸盛行，期待推廣射箭運動，培育出優秀的射箭選手，同時培養原住民朋友正當休閒活動。

這場傳統射箭比賽達魯瑪克部落祭儀場舉行，由鄉長許文獻、立委陳瑩主持，吸引來自全國191支隊伍參賽，不少選手是身經百戰的獵人，也有女子選手拉弓挽箭架勢十足，完全不輸男選手。

賽事分為長青組、男子組、女子組、青少年組及男女混雙等，共50個靶位，射箭距離為18及15公尺，參賽選手都使用規定的傳統弓弩，每局須在1分30秒內射完5支箭。