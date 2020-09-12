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台東卑南鄉 「全國原住民傳統射箭邀請賽」今登場

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東卑南鄉2020「全國原住民傳統射箭邀請賽」今天在達魯瑪克部落登場，吸引191隊7百餘位選手同場競技。記者尤聰光／攝影
台東卑南鄉2020「全國原住民傳統射箭邀請賽」今天在達魯瑪克部落登場，吸引191隊7百餘位選手同場競技。記者尤聰光／攝影

台東卑南鄉2020「全國原住民傳統射箭邀請賽」今天在達魯瑪克部落登場，吸引191隊7百餘位選手同場競技，大家展現優異射箭技巧，為傳承原住民傳統射箭文化而努力。

卑南鄉公所表示，全國原住民傳統射箭邀請賽今年邁入第五屆，近年來原住民傳統射箭技能漸漸盛行，期待推廣射箭運動，培育出優秀的射箭選手，同時培養原住民朋友正當休閒活動。

這場傳統射箭比賽達魯瑪克部落祭儀場舉行，由鄉長許文獻、立委陳瑩主持，吸引來自全國191支隊伍參賽，不少選手是身經百戰的獵人，也有女子選手拉弓挽箭架勢十足，完全不輸男選手。

賽事分為長青組、男子組、女子組、青少年組及男女混雙等，共50個靶位，射箭距離為18及15公尺，參賽選手都使用規定的傳統弓弩，每局須在1分30秒內射完5支箭。

「原住民傳統射箭難度高。」排灣族選手陳賢明說，傳統弓有木製和竹製，材質穩定性各有不同，考驗選手的手感駕馭外，也必須掌握瞬息萬變的風向改變，平時常摸弓練習，才能準確命中目標。

射箭場50個靶位，一字排開非常壯觀。記者尤聰光／攝影
射箭場50個靶位，一字排開非常壯觀。記者尤聰光／攝影

原住民 陳瑩 台東

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