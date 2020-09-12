快訊

反美豬連署 楊志良批陳時中「這個老弟實在不怎麼樣」

高中生涉性侵女同學全校受累 同校生被路人罵「人渣學校學生」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆整修古蹟亂丟TR磚？市府澄清有誤解已保留日後展示

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆整修古蹟亂丟TR磚？市府澄清有誤解已保留日後展示。圖／基隆市文化局提供
基隆整修古蹟亂丟TR磚？市府澄清有誤解已保留日後展示。圖／基隆市文化局提供

基隆市政府近日進行市定古蹟要塞司令部修復工程，現場工地丟置多塊珍貴日據時期的TR磚，引發不少關切文史的民眾質疑。市府文化局說，現場多為不完整TR磚，經現場勘驗確認，為廚房右側建物的磚牆，是軍方將以前拆除的大禮堂遺留的遺構磚牆來補的，已保留部分殘缺的TR磚，作為未來展示。

據文史工作者指出，TR磚相當難得珍貴，但看到丟在要塞司令部工地現場滿地都是，讓人不解為何都被拆了？基隆知名古老閩式建築許梓桑古厝，也是用頂級TR磚砌成。

什麼是TR磚？文化局指出，TR磚為日治時期的紅磚，由台灣煉瓦株式會社生產，磚面上烙有TR字母，為台灣煉瓦株式會社Taiwan Renga的英文縮寫。

文化局長陳靜萍說，基隆要塞司令部共包含古蹟本體1棟、步哨所2處、防空洞1組以及其餘不具文化資產身分的軍營建物，2010年市府指定為市定古蹟。

2012及2013年依文資委員意見，針對軍補庫房進行木構件拆解保存工程並運到倉庫保存，期望能重組軍補庫房、重修再現。

陳靜萍表示，光復樓、C棟建物及廚房右側建物，均不具文資價值，在拆除過程中確認是鋼構架及磚牆構造之建物，同時大禮堂現況於指定古蹟前就已被拆除。現場發現不完整TR磚，經審慎再次確認，為來自廚房右側建物的磚牆部分，應為軍方依現況就近取材，例如拆除的大禮堂，從遺留的遺構磚牆拿來補的，推測禮堂整棟以前是TR磚造建物。

陳靜萍說，未來將對於工地現場，將會加強人員管理以及隱蔽處現況確認即時通報等，要求監造與營造人員加強要求力道，確保文化資產價值與工程品質能同步並行。

大基隆歷史場景再現整合計畫共有5處文化資產前後相繼開工，在局內工程人員嚴重不足仍要確保工程品質下，市長林右昌特別情商工務處調派人力支援，希望讓工程能如期如質完工。

基隆整修古蹟亂丟TR磚？市府澄清有誤解已保留日後展示。圖／基隆市文化局提供
基隆整修古蹟亂丟TR磚？市府澄清有誤解已保留日後展示。圖／基隆市文化局提供
基隆整修古蹟亂丟TR磚？市府澄清有誤解已保留日後展示。圖／基隆市文化局提供
基隆整修古蹟亂丟TR磚？市府澄清有誤解已保留日後展示。圖／基隆市文化局提供
基隆整修古蹟亂丟TR磚？市府澄清有誤解已保留日後展示。圖／基隆市文化局提供
基隆整修古蹟亂丟TR磚？市府澄清有誤解已保留日後展示。圖／基隆市文化局提供
基隆整修古蹟亂丟TR磚？市府澄清有誤解已保留日後展示。圖／基隆市文化局提供
基隆整修古蹟亂丟TR磚？市府澄清有誤解已保留日後展示。圖／基隆市文化局提供

基隆 古蹟 文化局

延伸閱讀

影／基隆放水燈驚濤駭浪 宗親會：漲潮加颱風多年首遇

影／基隆放水燈頭不封街遊行 市區仍如不夜城一樣熱鬧

基隆聽時光說古蹟 推出西岸實境解謎遊戲

面對疫情基隆中元祭迎斗燈簡化 僅聯姓會花車遶境

相關新聞

台東卑南鄉 「全國原住民傳統射箭邀請賽」今登場

台東卑南鄉2020「全國原住民傳統射箭邀請賽」今天在達魯瑪克部落登場，吸引191隊7百餘位選手同場競技，大家展現優異射箭...

基隆整修古蹟亂丟TR磚？市府澄清有誤解已保留日後展示

基隆市政府近日進行市定古蹟要塞司令部修復工程，現場工地丟置多塊珍貴日據時期的TR磚，引發不少關切文史的民眾質疑。市府文化...

影／台東清潔月淨灘 還給沙灘素顏原貌

響應縣環保局辦理的「台東清潔月」活動，台東上百民眾今天早上分持鐵夾和水桶前往園國際地標淨灘，不到2個小時就撿拾近500公...

3天2度雷擊 花蓮又3500戶停電

花蓮縣本月9日才發生全縣14萬戶大規模停電事故，昨天下午再度跳電，造成新城、秀林兩鄉5村總共3500餘戶無電可用。

宜蘭百年中興紙廠出書 紀錄片上映

宜蘭縣五結鄉中興紙廠建於日據時期，曾是全東南亞產量最大的造紙工廠，更一度生產讓人驕傲的「蘭陽紙」。紙業沒落後，紙廠轉型文...

基隆中和路爆管淹水 6000戶一度停水

基隆市中和路70巷口一家幼兒園附近馬路昨天水管破裂，路面有的隆起、有的下陷，水淹到人行道，時值通勤通學時段，大大影響人車...

關山米乖乖熱銷缺貨 最快下周進2千箱

台東關山鎮農會生產的「關山米乖乖」超搶手，今年暑假銷售一空，連中元普度想買也買不到。農會表示，米乖乖 106年起銷售已超...

影／基隆6千停水戶晚間8點送水 中和路連爆2管搶修完成

基隆市中和路今天上午、下午接連有2處大口徑水管爆管，今晚8點全部搶修完成，8點起，6千多停水戶陸續供水，水公司表示，2處...

花蓮富里鄉長罷免案今送千份連署書 若通過將辦投票

花蓮部分富里鄉民不滿鄉長陳榮聰上任後的作為，發起罷免，繼6月底送交90份提議人名冊後，今天再到縣選委會遞出第二階段所需的...

基隆中和路上午爆管修復下午又爆另處 6千戶晚上才有水

基隆市中和路70巷口一家幼兒園附近馬路，今天上午水公司管線破裂，造成柏油路面隆起、陷落，水淹馬路及人行道，由於是上班、上...

3天兩度遭雷擊停電 花蓮今天再跳電3500戶受影響

花蓮縣前天才發生全縣14萬戶大規模停電事故，今天下午再跳電，造成新城、秀林兩鄉5村共3500餘戶無電可用。台電初步了解是...

供不應求！台東「關山米乖乖」熱銷 中元普渡也難買到

台東關山鎮農會生產的「關山米乖乖」超搶手，不僅今年暑假旅遊旺季銷售一空，就連中元普渡想買也買不到。農會表示，9月初生產線...

熱門新聞

88歲豆花伯被棄單 黃偉哲買下所有豆花的背後用意...

高雄前鎮區外洩乙烯 可望今晚9點前排空

高雄前鎮石化管乙烯外洩 是造成高雄氣爆意外華運管線

走遍大街小巷叫賣近半世紀 88歲豆花伯養活祖孫3口

高市府封鎖乙烯外洩消息？ 記者公會籲尊重知的權利

前中市議員林威邦驚傳自家門口暈倒不治 震驚地方政壇

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。