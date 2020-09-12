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基隆整修古蹟亂丟TR磚？市府澄清有誤解已保留日後展示
基隆市政府近日進行市定古蹟要塞司令部修復工程，現場工地丟置多塊珍貴日據時期的TR磚，引發不少關切文史的民眾質疑。市府文化局說，現場多為不完整TR磚，經現場勘驗確認，為廚房右側建物的磚牆，是軍方將以前拆除的大禮堂遺留的遺構磚牆來補的，已保留部分殘缺的TR磚，作為未來展示。
據文史工作者指出，TR磚相當難得珍貴，但看到丟在要塞司令部工地現場滿地都是，讓人不解為何都被拆了？基隆知名古老閩式建築許梓桑古厝，也是用頂級TR磚砌成。
什麼是TR磚？文化局指出，TR磚為日治時期的紅磚，由台灣煉瓦株式會社生產，磚面上烙有TR字母，為台灣煉瓦株式會社Taiwan Renga的英文縮寫。
文化局長陳靜萍說，基隆要塞司令部共包含古蹟本體1棟、步哨所2處、防空洞1組以及其餘不具文化資產身分的軍營建物，2010年市府指定為市定古蹟。
2012及2013年依文資委員意見，針對軍補庫房進行木構件拆解保存工程並運到倉庫保存，期望能重組軍補庫房、重修再現。
陳靜萍表示，光復樓、C棟建物及廚房右側建物，均不具文資價值，在拆除過程中確認是鋼構架及磚牆構造之建物，同時大禮堂現況於指定古蹟前就已被拆除。現場發現不完整TR磚，經審慎再次確認，為來自廚房右側建物的磚牆部分，應為軍方依現況就近取材，例如拆除的大禮堂，從遺留的遺構磚牆拿來補的，推測禮堂整棟以前是TR磚造建物。
陳靜萍說，未來將對於工地現場，將會加強人員管理以及隱蔽處現況確認即時通報等，要求監造與營造人員加強要求力道，確保文化資產價值與工程品質能同步並行。
大基隆歷史場景再現整合計畫共有5處文化資產前後相繼開工，在局內工程人員嚴重不足仍要確保工程品質下，市長林右昌特別情商工務處調派人力支援，希望讓工程能如期如質完工。
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