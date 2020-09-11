影／基隆6千停水戶晚間8點送水 中和路連爆2管搶修完成

基隆市中和路今天上午、下午接連有2處大口徑水管爆管，今晚8點全部搶修完成，8點起，6千多停水戶陸續供水，水公司表示，2處爆管都搶修完成，爆管原因是管線老舊。

市議員張秉鈞晚間到搶修現場表示，感謝自來水公司一整天的搶修，晚間8點搶修完成，已啟動復水，會在明天下午4點前完成路面重整，並擇期安排路面重新刨鋪。

議員宋瑋莉也到場關心，她說，感謝水公司的搶修，很多用水戶沒水非常不便，晚間8點後就陸續有水了。

今天上午在70巷口一家幼兒園附近馬路管線破裂，造成柏油路面隆起、陷落，水淹馬路及人行道，由於是上班、上學尖峰時段，影響車輛及行人通行。水公司緊急搶修，造成6千戶停水，下午原本已修復，但附近另一處又爆管。

停水範圍包括中和路、基金一路129巷、新西街多條巷道，造成民眾用水不便。