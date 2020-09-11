花蓮富里鄉長罷免案今送千份連署書 若通過將辦投票

花蓮部分富里鄉民不滿鄉長陳榮聰上任後的作為，發起罷免，繼6月底送交90份提議人名冊後，今天再到縣選委會遞出第二階段所需的連署簽署書共千餘份。選委會表示，將查對身分，若符合879人以上門檻，最快11月中旬辦理投票，若成案，將是花蓮縣自治史上第一次鄉鎮市長首長罷免投票。

對於罷免案有可能過關，陳榮聰今天受訪時表示尊重。他說，「要罷免是他們的權利，要罷免就尊重他們」。

根據花蓮縣選委會資料，2018年本屆富里鄉長選舉，選舉人數為8782人，第一階段1％的提議人名冊須達到88人，第二階段連署簽署書則是選舉人數的10％，也就是至少879人；至於要通過罷免，必須投票日當天的總選舉人數4分之1以上投票，且贊成罷免多於反對，才算通過。

部分富里鄉民認為陳榮聰上任後，對不支持他的村很有意見，造成諸多爭議，包括羅山垃圾轉運站抗議及農會封路爭議等，發起罷免，罷免鄉長辦事處人員6月29日送出90份提議人名冊，通過第一階段，今天再到縣選委會送出1058份連署書。

罷免團體表示，其實共收到約1500份簽署書，但有些是長輩們寫得不夠清楚，暫不遞交，先交出千餘份。並表示，今年6月起發動罷免，鄉公所一直沒有正面回應，因此透過民主程序，要落實改革。

縣選委會總幹事李葳表示，會將連署簽署書函請戶政事務所人員查核，並由選委會進行連署人查對，約需20天，只要超過879人符合就成案，即會著手規畫投開票事宜，最快會在11月中下旬舉行罷免投票。