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基隆中和路上午爆管修復下午又爆另處 6千戶晚上才有水
基隆市中和路70巷口一家幼兒園附近馬路，今天上午水公司管線破裂，造成柏油路面隆起、陷落，水淹馬路及人行道，由於是上班、上學尖峰時段，影響車輛及行人通行。水公司緊急搶修，造成6千戶停水，下午原本已修復，但附近另一處又爆管，目前正在搶修，預計晚上8點才可修復，修復後才會陸續供水，要請停水戶再等等才有水。
停水範圍包括中和路、基金一路129巷、新西街部分巷道，造成民眾用水不便。水公司表示，破管原因是因管線老舊，先降載把壓力降低避免再次破管，隨即開挖搶修。中和路管線很多，此路段管線尚未汰換較為老舊。
水公司表示，上午破管下午已搶修完成，但搶修結束後，沒想到附近下午又有另處破管，目前評估到晚間8時可修復。因此6千多戶的用水戶尚無法供水，約在晚上8點後才會陸續有水。
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