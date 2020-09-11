快訊

社群小編喊水結冰：社群教母與法白總監心法大公開

蒜頭漲到比豬肉貴 監委要查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3天兩度遭雷擊停電 花蓮今天再跳電3500戶受影響

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮前天才發生14萬餘戶無電可用的大規模停電事故，還因號誌不亮影響交通號誌，未料今天下午新秀地區又發生跳電。報系資料照片
花蓮前天才發生14萬餘戶無電可用的大規模停電事故，還因號誌不亮影響交通號誌，未料今天下午新秀地區又發生跳電。報系資料照片

花蓮縣前天才發生全縣14萬戶大規模停電事故，今天下午再跳電，造成新城、秀林兩鄉5村共3500餘戶無電可用。台電初步了解是供應新秀地區電力的北埔二次變電所PK29饋線因雷擊造成電流異常，引起斷路器跳脫，已在傍晚5時3分全面復電，停電時間最久約1小時37分。

前天下午花蓮才發生特高壓電線跳脫，中、北區包括人口最密集的花蓮市、吉安鄉大規模停電，共14萬餘戶無預警停電，影響用戶占全縣三分之二的大規模停電事故。

台電初判原因為雷擊造成161千伏特鳳林到花蓮、壽豐線，因雷擊造成電流異常，並表示一定會列入檢討改進，未料才過兩天，今天下午3時26分再次跳電。

台電花蓮區營運處表示，今天下午花蓮北區雷擊密集，北埔二次變電所PK29饋線（新秀線）因過流電驛動作，引起斷路器跳脫事故停電，停電範圍包括新城鄉順安村、新城村，及秀林鄉的景美村、秀林村、富世村，共3543戶停電，經轉供電後有3047戶在下午4時3分復電，其餘在傍晚5時3分也全部復電。

停電 事故

延伸閱讀

10縣市大雨特報！ 注意雷擊及強陣風

協作員3000公尺高山遭繩索勒脖休克 花蓮、南投合力搶救

花蓮停電4件電梯受困案 消防局提醒勿扳開電梯門

花蓮3分之2用戶無預警大停電 台電初判雷擊造成

相關新聞

基隆中和路上午爆管修復下午又爆另處 6千戶晚上才有水

基隆市中和路70巷口一家幼兒園附近馬路，今天上午水公司管線破裂，造成柏油路面隆起、陷落，水淹馬路及人行道，由於是上班、上...

3天兩度遭雷擊停電 花蓮今天再跳電3500戶受影響

花蓮縣前天才發生全縣14萬戶大規模停電事故，今天下午再跳電，造成新城、秀林兩鄉5村共3500餘戶無電可用。台電初步了解是...

供不應求！台東「關山米乖乖」熱銷 中元普渡也難買到

台東關山鎮農會生產的「關山米乖乖」超搶手，不僅今年暑假旅遊旺季銷售一空，就連中元普渡想買也買不到。農會表示，9月初生產線...

從警30年退休回歸「初心」上山下海觀察生態樂在其中

11年前基隆市野鳥學會常務理事席平剛滿50歲，為了找回喜愛大自然的「初心」，決定在從警30年後申請退休。多數退休族生活悠...

越南籍婦失業半年 啟動雇用獎助獲工作機會表現好

基隆市一名越南籍的小羚（化名）8年前嫁到台灣，一直都有在工作為夫家分擔家計，沒想到因公司不景氣遭公司資遣，後來因疫情影響...

好野橘／退警喜愛大自然 上山下海記錄基隆生態

11年前基隆市野鳥學會常務理事席平剛滿50歲，為了找回喜愛大自然的「初心」，決定在從警30年時退休。多數退休族生活悠閒，...

基隆漏水舊管 台水擬花3年5.8億汰換

基隆地區自來水漏水嚴重，台灣自來水公司董事長胡南澤前天率一區處長李慶興等人，拜訪基隆市長林右昌，表示將在3年內投入5.8...

部落反彈 陳科睿辭噶瑪蘭族群委員

原住民族委員會日前公布花蓮縣豐濱鄉青年陳科睿擔任噶瑪蘭族群委員，因陳原登記為阿美族，引發在地噶瑪蘭族人質疑與反彈。陳科睿...

瘋狗浪奪命／長浪警報 宜蘭3動作驅離釣客

宜蘭縣頭城鎮大溪漁港日前「瘋狗浪」沖走10名釣客，造成4死1命危。為避免再發生類似意外，縣府邀請漁會及海巡單位檢討，訂出...

南迴鐵路下月送電 自拍棒小心

南迴鐵路電氣化工程預計今年底全線通車，10月1日將進行首次送電測試，有民眾擔心熱門觀光景點「多良車站」及「櫻木花道平交道...

路邊停車拍照 意外捕捉彩虹與閃電共舞美景

台東今天下午雷雨交加，時而落雷震耳，時而彩虹高掛，民眾黃恩倍路邊停車拍照時，幸運捕捉「閃電和彩虹共舞」奇景，並開心將照片...

注意！宜蘭橋改建銜接路口工程 9月13至16日晚間單向封閉

宜蘭橋改建即將進行路口銜接工程，為方便施工，決定9月13日（週日）至16日（週三）每天晚上8點到隔天上午6點，分階段封閉...

熱門新聞

88歲豆花伯被棄單 黃偉哲買下所有豆花的背後用意...

大智路通車 台中車站前後站貫通不再繞路

女子買大量口罩發現無鋼印 致電廠商沒人接 結局變這樣

金門福利多一項！65歲長者可免費接種新型13價肺炎疫苗

教過3位總統學生 大法官蘇俊雄台南六甲名人故居掛牌

嘉義市購物節汽車、gogoro得主抽出 70天共消費2.3億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。