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3天兩度遭雷擊停電 花蓮今天再跳電3500戶受影響
花蓮縣前天才發生全縣14萬戶大規模停電事故，今天下午再跳電，造成新城、秀林兩鄉5村共3500餘戶無電可用。台電初步了解是供應新秀地區電力的北埔二次變電所PK29饋線因雷擊造成電流異常，引起斷路器跳脫，已在傍晚5時3分全面復電，停電時間最久約1小時37分。
前天下午花蓮才發生特高壓電線跳脫，中、北區包括人口最密集的花蓮市、吉安鄉大規模停電，共14萬餘戶無預警停電，影響用戶占全縣三分之二的大規模停電事故。
台電初判原因為雷擊造成161千伏特鳳林到花蓮、壽豐線，因雷擊造成電流異常，並表示一定會列入檢討改進，未料才過兩天，今天下午3時26分再次跳電。
台電花蓮區營運處表示，今天下午花蓮北區雷擊密集，北埔二次變電所PK29饋線（新秀線）因過流電驛動作，引起斷路器跳脫事故停電，停電範圍包括新城鄉順安村、新城村，及秀林鄉的景美村、秀林村、富世村，共3543戶停電，經轉供電後有3047戶在下午4時3分復電，其餘在傍晚5時3分也全部復電。
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