供不應求！台東「關山米乖乖」熱銷 中元普渡也難買到

台東關山鎮農會生產的「關山米乖乖」超搶手，不僅今年暑假旅遊旺季銷售一空，就連中元普渡想買也買不到。農會表示，9月初生產線開始生產，來不及供貨。

關山鎮農會米國學校校長彭衍芳指出，今年關山米乖乖熱銷大賣，主要受疫情影響國旅旅遊爆發，大家都到東部旅遊消費，另是農委會推250元農遊券刺激消費。

他說，除了關山米乖乖商品大賣，米香煎粿酥、關山米等米製周邊商品同樣熱銷，每每大卡車一趟載回超過2千箱，沒幾天架上就會銷售一空，生產線都供不應求。

就連今年農曆7月15日中元普渡祭拜「好兄弟」的日子，有許多民眾想購買「關山米乖乖」來普渡，想買也買不到，去農會門市，門市人員的回答均是「抱歉，賣完了，要等下一批貨」 。

關山鎮農會總幹事邱美玲表示，106年起推出的「關山米乖乖」深獲消費者喜歡，銷售超過3百萬包，今年1月至今已超過2萬5千箱，不管是遊客或是本地人都喜歡買來做為伴手禮。

分析關山米乖乖深受歡迎的原因，應該是以關山米取代原本的玉米粉讓吃的更健康、加上乖乖是伴隨許多民眾成長的美好回憶、乖乖的名稱帶有幸運和福氣的象徵。