越南籍婦失業半年 啟動雇用獎助獲工作機會表現好

基隆市一名越南籍的小羚（化名）8年前嫁到台灣，一直都有在工作為夫家分擔家計，沒想到因公司不景氣遭公司資遣，後來因疫情影響，失業長達半年，遲遲無法找到工作。她到就業中心求助，就業服務員林子蕎運用就業促進工具「雇用獎助措施」，說服廠商給小羚嘗試的機會，她表現好穩定工作已超過3個月。

小羚原本是以人力仲介的方式由越南來台灣工作，先後在電子廠及食品加工廠工作，後來與同事相戀結婚。婚後小羚在一家食品加工廠工作，雖然薪資不高，對家計也不無小補。無奈因公司營運狀況不佳而遭資遣，之後又碰上疫情升溫，導致求職十分困難，她找了不少工作，但多碰壁。

她很想幫丈夫分擔重擔，在友人介紹下到到基隆就業中心六堵分站尋求協助。就服員得知小羚的狀況後，立即分析小羚的職能及經驗，並過濾廠商資料，篩選出合適的工作機會。

就服員找出原因，發現原本廠商礙於小羚不識中文又有文化差異等顧慮，才雇用意願並不高，就服員運用就業促進工具「雇用獎助措施」說服廠商給小羚嘗試的機會。小羚努力學習與表現，目前已穩定就業超過3個月，她非常高興。

就業中心說，雇用獎助是獎助雇主，主要是求職者職能弱不易就業，用獎助來協助增加受雇機會。

勞雇雙方約定按月計酬方式給付工資者，依下列標準核發：

（1）雇用年滿45歲至65歲失業者、身心障礙者及長期失業者，依受雇人數每人每月發給1萬3000元。

（2）雇用獨力負擔家計者、原住民、低收入戶或中低收入戶中有工作能力者、更生受保護人、家庭暴力及性侵害被害人二度就業婦女、新住民及其他經中央主管機關認定者，依受雇人數每人每月發給1萬1000元。

（3）雇用失業期間連續達3個月以上者，依受雇人數每人每月發給9000元。

基隆就業中心主任盛慧中表示，就業中心有許多政府資源協助失業者，加上一案到底的專人客製化服務，針對求職者不同的需求使用就促工具、善用就業資源，規劃最有利的行動方案，輔導求職者順利就業。歡迎求職朋友多多運用基隆就業中心及六堵分站所提供的服務及資源，相關細節可洽基隆就業中心(02)2422-5263及六堵分站(02)2451-5020，或上「台灣就業通」官網查詢，網址為 https://www.taiwanjobs.gov.tw 。