路邊停車拍照 意外捕捉彩虹與閃電共舞美景

台東今天下午雷雨交加，時而落雷震耳，時而彩虹高掛，民眾黃恩倍路邊停車拍照時，幸運捕捉「閃電和彩虹共舞」奇景，並開心將照片PO上網與大家分享。

因熱對流發展旺盛，台東市區和台東縱谷下午4時過後烏雲遮天，出現急降雨，台東市區閃電不斷，落雷彷彿在身旁，讓許多在辦公室的民眾嚇了一跳；不過，同時東邊海面上出現美麗的彩虹。

台東相關社群網站被積水、閃電和彩虹照片洗版，不過有一張照片最特別，同時拍到閃電和彩虹，如同「彩虹與閃電共舞」，拍攝者黃恩倍說，閃電出現在暴風雨裡，彩虹出現在雨過天晴，若2種天象同時發生實屬難得。

黃恩倍接受記者電話訪問時說，她傍晚下班後從更生北路開車往台東市區，天空下著小雨，沿路看到東邊很漂亮的彩虹，就一直有想拍照的感覺。

黃恩倍表示，當車子開到市區時，彩虹依舊很美，趁雨停了，她路邊停車並搖下車窗拍照，忽然間打雷，趕緊收手關窗，回到家看相簿才發現拍下難得一見的奇景，直呼自己太幸運了。