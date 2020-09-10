路邊停車拍照 意外捕捉彩虹與閃電共舞美景
台東今天下午雷雨交加，時而落雷震耳，時而彩虹高掛，民眾黃恩倍路邊停車拍照時，幸運捕捉「閃電和彩虹共舞」奇景，並開心將照片PO上網與大家分享。
因熱對流發展旺盛，台東市區和台東縱谷下午4時過後烏雲遮天，出現急降雨，台東市區閃電不斷，落雷彷彿在身旁，讓許多在辦公室的民眾嚇了一跳；不過，同時東邊海面上出現美麗的彩虹。
台東相關社群網站被積水、閃電和彩虹照片洗版，不過有一張照片最特別，同時拍到閃電和彩虹，如同「彩虹與閃電共舞」，拍攝者黃恩倍說，閃電出現在暴風雨裡，彩虹出現在雨過天晴，若2種天象同時發生實屬難得。
黃恩倍接受記者電話訪問時說，她傍晚下班後從更生北路開車往台東市區，天空下著小雨，沿路看到東邊很漂亮的彩虹，就一直有想拍照的感覺。
黃恩倍表示，當車子開到市區時，彩虹依舊很美，趁雨停了，她路邊停車並搖下車窗拍照，忽然間打雷，趕緊收手關窗，回到家看相簿才發現拍下難得一見的奇景，直呼自己太幸運了。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言