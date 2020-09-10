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林右昌基層座談 基隆河自行車道提1億新方案向中央爭取
基隆市市長訪視基層座談，首站今天前進七堵區，市長林右昌率市府相關局處首長，和里長們對話，里長們反映自行車道規劃、道路破損及公園環境維護等課題，林右昌說，基隆河自行車道整體規劃，工務處已提出新方案，之前想兩端都做，現改採先串接一條路線，經費降到約1.12億元，比較容易向中央爭取，未來應可把基隆河自行車道串接起來。
堵南里反映，千祥橋跨基隆河到堵南街水位觀測站旁河濱步道，希增設自行車便橋便利民眾騎乘；對此，工務處長張元良表示，會從新北市舊五堵隧道另拉一條路線，接到靠近堵南抽水站的防汛步道，後續等經費到位後施作。
林右昌說，工務處之前基隆河自行車道整體規劃約要新台幣5.2億元，經費龐大，日前政務委員張景森來基隆視察，工務處已提出新方案，之前想兩端都做，現改採先串接一條路線，經費降到約1.12億元，比較容易向中央爭取，未來應可把基隆河自行車道串接起來。
另泰安里希望市府在姜子寮山步道，製作簡便立牌讓遊客知道，一直遲無下文，林市長在聽取說明後立即請副市長林永發召集協調並採專案處理；接下來林市長將陸續到安樂區等6個行政區，傾聽在地里長需求，以行動治理精神與態度解決地方問題。
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