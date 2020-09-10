線上請假月省3千電話費 基隆將推線上學雜費代收免印單

基隆市政府教育處把樂學卡結合「基隆市智慧校園快易通」，家長可透過線上APP請假，學校老師也可線上和家長聯絡，根據實驗的學校的電話費紀錄，每個學校可省下1千到3千的電話費，下學期透過樂學卡就可繳交學雜費等各項費用，學校就不用印繳費單了，可再節省一筆印紙張的費用。

負責規統系統的全誼資訊股份有限公司總經理郭忠斌說，他們把學生請假和校園簽到整合合在一起，早上8點10分班導師就可從手機輕鬆又快速掌握哪些學生出勤、遲到、未到校等，不用再打電話詢問，根據幾個實驗的學校的電話費，每月節省1千到3千元的電話費，這是推動智慧化的附加效益。

郭忠斌表示，下學期開始會再完成學雜費代收，透過訊息推播給家長，家長只要點選線上繳費就可以完成繳費動作，不用再發繳費通知單了，避免印製通知單的浪費。所有繳費服務都可在線上完成，家長也可免去臨櫃的麻煩。可以拿條碼去超商就可線上繳費，也可利用信用卡。

教育處長林祝里說，樂學卡結合「基隆市智慧校園快易通」使校園安全前進了一大步，為達到智慧城市的目標，市府將持續挹注資源，從智慧校園、智慧教與學及智慧行政三方面著手，期待為基隆市的智慧教育立下一個嶄新的里程碑。下學期會開辦線上繳學雜費，用樂學卡就可線上繳費，省去家長的不便，也節省紙張資源。

一名家長表示，要請假時得打電話和老師聯絡，老師也會打來問，雙方都要花電話錢，改APP就不用親口說了，線上傳簡訊即可，不用浪費電話錢。

一名家長說，以後學雜費繳費單拿去超商、銀行繳費後，一張收據自己留，還有一張要繳給學校，有點不便，能線上繳比較方便。