聽新聞
test
0:00 / 0:00

線上請假月省3千電話費 基隆將推線上學雜費代收免印單

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
線上請假月省3千電話費，基隆將再推線上學雜費代收免印單。記者游明煌／攝影
線上請假月省3千電話費，基隆將再推線上學雜費代收免印單。記者游明煌／攝影

基隆市政府教育處把樂學卡結合「基隆市智慧校園快易通」，家長可透過線上APP請假，學校老師也可線上和家長聯絡，根據實驗的學校的電話費紀錄，每個學校可省下1千到3千的電話費，下學期透過樂學卡就可繳交學雜費等各項費用，學校就不用印繳費單了，可再節省一筆印紙張的費用。

負責規統系統的全誼資訊股份有限公司總經理郭忠斌說，他們把學生請假和校園簽到整合合在一起，早上8點10分班導師就可從手機輕鬆又快速掌握哪些學生出勤、遲到、未到校等，不用再打電話詢問，根據幾個實驗的學校的電話費，每月節省1千到3千元的電話費，這是推動智慧化的附加效益。

郭忠斌表示，下學期開始會再完成學雜費代收，透過訊息推播給家長，家長只要點選線上繳費就可以完成繳費動作，不用再發繳費通知單了，避免印製通知單的浪費。所有繳費服務都可在線上完成，家長也可免去臨櫃的麻煩。可以拿條碼去超商就可線上繳費，也可利用信用卡。

教育處長林祝里說，樂學卡結合「基隆市智慧校園快易通」使校園安全前進了一大步，為達到智慧城市的目標，市府將持續挹注資源，從智慧校園、智慧教與學及智慧行政三方面著手，期待為基隆市的智慧教育立下一個嶄新的里程碑。下學期會開辦線上繳學雜費，用樂學卡就可線上繳費，省去家長的不便，也節省紙張資源。

一名家長表示，要請假時得打電話和老師聯絡，老師也會打來問，雙方都要花電話錢，改APP就不用親口說了，線上傳簡訊即可，不用浪費電話錢。

一名家長說，以後學雜費繳費單拿去超商、銀行繳費後，一張收據自己留，還有一張要繳給學校，有點不便，能線上繳比較方便。

基隆 超商

延伸閱讀

經費沒砍半 蔡適應指基隆前瞻軌道預算不變持續綜規

基隆學生到校須刷卡 家長可藉APP掌握

3年投入5.8億汰換管線 台水董事長拜會基隆市長林右昌

「嗶，您孩子已到校」 基隆3萬學生全面刷卡可線上請假

相關新聞

「嗶，您孩子已到校」 基隆3萬學生全面刷卡可線上請假

「嗶嗶，家長您好，您的孩子已到校」，基隆市全面導入智慧校園快易通今天全市55所高國中小同步啟動，3萬多學生進校時，用樂學...

線上請假月省3千電話費 基隆將推線上學雜費代收免印單

基隆市政府教育處把樂學卡結合「基隆市智慧校園快易通」，家長可透過線上APP請假，學校老師也可線上和家長聯絡，根據實驗的學...

近3小時戶政電腦系統大當機終於恢復 員工鬆了口氣

今天上午全台戶政系統大當機，終於在10點45分左右恢復。宜蘭戶政事務所表示，員工上班就發現電腦系統進不去，整個超傻眼，有...

宜蘭市Q版石敢當 有獎徵答搶拿

金門有風獅爺、宜蘭有石敢當，兩者同時具有保護鄉民及制煞鎮邪的意象，宜蘭縣很多小巷弄裡都可看到石敢當，其中又以宜蘭市最多。...

花蓮14萬戶無預警停電 初判雷擊造成

花蓮昨天下午無預警停電，全縣三分之二用戶受影響，影響多達14萬戶，交通號誌也停擺。台電初判原因為雷擊，導致特高壓電線跳脫...

周末逍遙遊／暖暖拉波波村 豪華露營野餐趣

基隆市暖暖區新開幕的「拉波波村」為原基隆童軍露營地，位處暖東峽谷，距台北市僅約半小時路程，附近溪流環繞，有大片綠地且生態...

台東消防局今晚接獲檢舉疑查獲違規儲放爆竹煙火

台東縣消防局今晚8點多接獲民眾檢舉，市區傳廣路一間鐵皮屋倉庫內疑似儲放大量易燃物品，經前往調查，當場發現儲放超過40箱爆...

台東臨海路旅服區展新貌 小店搶進

為了改善台東市濱海地區環境，帶動整體觀光發展，縣府規畫「第16期台東市臨海路市地重劃區」，一改過去雜亂景觀，將成為市區新...

台東縣府發知本光電聲明 荒野保護協會繼續連署拒絕

荒野保護協會台東分會日前發起「拒絕知本光電」連署案，獲知本卑南族卡大地布部落3位拉罕（頭目）呼應族人踴躍參與連署，拒絕知...

全國消防績優救護人員今表揚 台東縣消防局榮獲銀質獎

內政部消防署今天表揚全國消防績優救護人員，台東縣消防局榮獲績優團體丙組銀質獎及生命捕手、急救精靈、救護之王等3類個人績優...

台東文旦進入產期 農糧署東區分署：口感鮮甜美味

中秋節將到來，適逢台東東河鄉「文旦」產期，由於今年風調雨順，生產的果實甜美，口感、風味以及果型大小適中，品質整體表現非常...

台東林管處教你製作小花蔓澤蘭酵素 除「綠癌」又實用

到了「綠癌」小花蔓澤蘭開花結果季節，林務局台東林區管理處鼓勵大家斬草除根，除到11月30日前辦理每公斤5元收購外，也教大...

熱門新聞

他問台北市這幾年有進步嗎？ 在地人曝「2優點」：有感在向前

中央林口交流道改善方案 侯友宜怒：為何我現在才知道？

獨／台南衛生局長成大這位醫師將接任 跌破眾人眼鏡

德國媳婦為愛當苗栗人 當年徵求彩妝模特兒結緣老公

新竹橫山冒石油！？中油坦承80年代遺留油管破裂釀污染

中壢公所一審敗訴不上訴 50年既成道路被地主封引民怨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。