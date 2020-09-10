快訊

成功嶺4個月訓練役 新兵來1天驚傳墜樓

NBA／雷納德準大三元領軍 快艇輕取金塊強勢聽牌

基隆學生到校須刷卡 家長可藉APP掌握

中央社 / 基隆10日電

基隆市55所高中、國中、國小今天啟動「智慧校園快易通」，學生進校時一律以「樂學卡」刷卡進校，10秒後家長就可收到學生到校訊息；要請假也可透過APP線上請假，不必打電話。

基隆市政府教育處上午在東信國小辦理記者會，宣布全市55所高中、國中、國小，同步導入守護學生安全的「基隆市智慧校園快易通」系統。

教育處表示，基隆市政府自民國105年起發行「樂學卡」，除有一卡通功能外，同時兼具借書證功能。今天啟動的「基隆市智慧校園快易通」系統結合APP程式，進一步提供包含「學生到校刷卡推播」、「學生請假服務」、「電子聯絡簿」、「校園公告推播」、「學生出缺席及差勤紀錄」、「圖書借閱紀錄」等。

教育處長林祝里受訪時說，全市學生用「樂學卡」刷卡進校後，系統約在10秒後發送推播通知家長「嗶嗶，家長您好，您的孩子已到校」，第一時間掌握學生上課動態；如果學生不舒服，也可以透過APP線上請假，不必再打電話。

此外，教育處依照各校學生數，分別設有多個感應器，學生進校後排隊一一刷卡，速度很快，不會塞車。

許多學生家長們表示，以前沒有這套系統時，有時會擔憂孩子是否已平安到校進入班級，現在可以比較安心了。

基隆 快易通 一卡通

延伸閱讀

3年投入5.8億汰換管線 台水董事長拜會基隆市長林右昌

「嗶，您孩子已到校」 基隆3萬學生全面刷卡可線上請假

基隆中正公園械鬥案肇因少女遭性侵 男涉案被起訴

基隆年下雨280天如今剩一半 全國球賽林右昌推觀光

相關新聞

「嗶，您孩子已到校」 基隆3萬學生全面刷卡可線上請假

「嗶嗶，家長您好，您的孩子已到校」，基隆市全面導入智慧校園快易通今天全市55所高國中小同步啟動，3萬多學生進校時，用樂學...

近3小時戶政電腦系統大當機終於恢復 員工鬆了口氣

今天上午全台戶政系統大當機，終於在10點45分左右恢復。宜蘭戶政事務所表示，員工上班就發現電腦系統進不去，整個超傻眼，有...

宜蘭市Q版石敢當 有獎徵答搶拿

金門有風獅爺、宜蘭有石敢當，兩者同時具有保護鄉民及制煞鎮邪的意象，宜蘭縣很多小巷弄裡都可看到石敢當，其中又以宜蘭市最多。...

花蓮14萬戶無預警停電 初判雷擊造成

花蓮昨天下午無預警停電，全縣三分之二用戶受影響，影響多達14萬戶，交通號誌也停擺。台電初判原因為雷擊，導致特高壓電線跳脫...

周末逍遙遊／暖暖拉波波村 豪華露營野餐趣

基隆市暖暖區新開幕的「拉波波村」為原基隆童軍露營地，位處暖東峽谷，距台北市僅約半小時路程，附近溪流環繞，有大片綠地且生態...

台東消防局今晚接獲檢舉疑查獲違規儲放爆竹煙火

台東縣消防局今晚8點多接獲民眾檢舉，市區傳廣路一間鐵皮屋倉庫內疑似儲放大量易燃物品，經前往調查，當場發現儲放超過40箱爆...

台東臨海路旅服區展新貌 小店搶進

為了改善台東市濱海地區環境，帶動整體觀光發展，縣府規畫「第16期台東市臨海路市地重劃區」，一改過去雜亂景觀，將成為市區新...

台東縣府發知本光電聲明 荒野保護協會繼續連署拒絕

荒野保護協會台東分會日前發起「拒絕知本光電」連署案，獲知本卑南族卡大地布部落3位拉罕（頭目）呼應族人踴躍參與連署，拒絕知...

全國消防績優救護人員今表揚 台東縣消防局榮獲銀質獎

內政部消防署今天表揚全國消防績優救護人員，台東縣消防局榮獲績優團體丙組銀質獎及生命捕手、急救精靈、救護之王等3類個人績優...

台東文旦進入產期 農糧署東區分署：口感鮮甜美味

中秋節將到來，適逢台東東河鄉「文旦」產期，由於今年風調雨順，生產的果實甜美，口感、風味以及果型大小適中，品質整體表現非常...

台東林管處教你製作小花蔓澤蘭酵素 除「綠癌」又實用

到了「綠癌」小花蔓澤蘭開花結果季節，林務局台東林區管理處鼓勵大家斬草除根，除到11月30日前辦理每公斤5元收購外，也教大...

花蓮文旦產量4200萬台斤 品質歷年最好

花蓮瑞穗鄉盛產800公頃文旦，瑞穗鄉農會表示，由於今年雨水少，加上日照天數和溫度提高，今年品質非常好，果形漂亮，1顆果粒...

熱門新聞

他問台北市這幾年有進步嗎？ 在地人曝「2優點」：有感在向前

中央林口交流道改善方案 侯友宜怒：為何我現在才知道？

獨／台南衛生局長成大這位醫師將接任 跌破眾人眼鏡

德國媳婦為愛當苗栗人 當年徵求彩妝模特兒結緣老公

新竹橫山冒石油！？中油坦承80年代遺留油管破裂釀污染

中壢公所一審敗訴不上訴 50年既成道路被地主封引民怨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。