基隆學生到校須刷卡 家長可藉APP掌握

基隆市55所高中、國中、國小今天啟動「智慧校園快易通」，學生進校時一律以「樂學卡」刷卡進校，10秒後家長就可收到學生到校訊息；要請假也可透過APP線上請假，不必打電話。

基隆市政府教育處上午在東信國小辦理記者會，宣布全市55所高中、國中、國小，同步導入守護學生安全的「基隆市智慧校園快易通」系統。

教育處表示，基隆市政府自民國105年起發行「樂學卡」，除有一卡通功能外，同時兼具借書證功能。今天啟動的「基隆市智慧校園快易通」系統結合APP程式，進一步提供包含「學生到校刷卡推播」、「學生請假服務」、「電子聯絡簿」、「校園公告推播」、「學生出缺席及差勤紀錄」、「圖書借閱紀錄」等。

教育處長林祝里受訪時說，全市學生用「樂學卡」刷卡進校後，系統約在10秒後發送推播通知家長「嗶嗶，家長您好，您的孩子已到校」，第一時間掌握學生上課動態；如果學生不舒服，也可以透過APP線上請假，不必再打電話。

此外，教育處依照各校學生數，分別設有多個感應器，學生進校後排隊一一刷卡，速度很快，不會塞車。

許多學生家長們表示，以前沒有這套系統時，有時會擔憂孩子是否已平安到校進入班級，現在可以比較安心了。