近3小時戶政電腦系統大當機終於恢復 員工鬆了口氣

今天上午全台戶政系統大當機，終於在10點45分左右恢復。宜蘭戶政事務所表示，員工上班就發現電腦系統進不去，整個超傻眼，有民眾來申請領戶籍謄本或印鑑證明，都只能請對方留下資料或電話，改天再來辦。

縣政府民政處表示，目前戶政系統都已全面電腦化了，當機就無法列印民眾要申請的任何文件，連人工受理也沒有辦法，目前只能向民眾先收件，致歉請他們改天再來辦理。

當機發生後，宜蘭戶政所張貼公告，因內政部系統主機異常，目前戶政事務所皆無法辦理業務。上午有十幾位民眾前往洽公申請文件，只能留資料請他們改天再來。