聽新聞
test
0:00 / 0:00
近3小時戶政電腦系統大當機終於恢復 員工鬆了口氣
今天上午全台戶政系統大當機，終於在10點45分左右恢復。宜蘭戶政事務所表示，員工上班就發現電腦系統進不去，整個超傻眼，有民眾來申請領戶籍謄本或印鑑證明，都只能請對方留下資料或電話，改天再來辦。
縣政府民政處表示，目前戶政系統都已全面電腦化了，當機就無法列印民眾要申請的任何文件，連人工受理也沒有辦法，目前只能向民眾先收件，致歉請他們改天再來辦理。
當機發生後，宜蘭戶政所張貼公告，因內政部系統主機異常，目前戶政事務所皆無法辦理業務。上午有十幾位民眾前往洽公申請文件，只能留資料請他們改天再來。
戶政所長陳美淑表示，他們有打電話向中央詢問，後來在10點45分左右已經恢復，讓大家鬆了口氣。據了解，戶政系統當機毛病，今年6月底，也曾在戶政系統資料庫收歸中央統籌並更新的過程中，發生當機；8月26日時也發生當機，今天又再當機，民眾不禁質疑現在都電腦化了，這樣當機頻率也太高了。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言