「嗶，您孩子已到校」 基隆3萬學生全面刷卡可線上請假

「嗶嗶，家長您好，您的孩子已到校」，基隆市全面導入智慧校園快易通今天全市55所高國中小同步啟動，3萬多學生進校時，用樂學卡刷卡進校後，家長10秒後可以收到學生到校訊息，如果學生不舒服，也可以透過APP線上請假，不必再打電話。

市府今天上午7時20分在在東信國小辦理「基隆市智慧校園快易通」全面啟動記者會，教育處長林祝里實際操作樂學卡靠卡感應，靠卡後系統立刻發送推播通知給家長，家長於第一時間可以掌握學生的出勤動態，她接著再拿卡感應進入創客教室的門禁系統，成功刷卡解鎖進入教室。

東信國小校長王佩蘭表示，學校共設有8個感應器，學生今天進校後排隊一一刷卡，速度很快，不會塞車。學生家長會長也親自帶學生進校，她說，可以收到學生出勤訊息，相當不錯。

林祝里表示，學生進校刷卡感應後，家長在10秒後就可收到訊息，告知家長學生已到校；如果超過時間遲或沒有刷卡，系統會統計學生並通報老師處理。市府近年推動智慧教育，建構完善的智慧安全校園，利用原有樂學卡陸續整合校務系統內的出缺席、到校刷卡及場地預約等系統，期望透過數位科技讓學生安全、讓家長放心。

林祝里表示，不僅可以掌握上學時間，如果學生要請假，家長也可直接透過APP線上請假，不必再打電話。還可以當借書證使用，可到文化中心、學校圖書館借書，非常方便，未來更會再建置繳費系統。

教育處把樂學卡結合APP程式，同時整合並提供多項服務，包含「學生到校刷卡推播」、「學生請假服務」、「電子聯絡簿」、「校園公告推播」、「學生出缺席及差勤紀錄」、「圖書借閱紀錄」及「學雜費繳費無紙化及推播通知」（預計於109學年度第二學期正式啟用）等；同時兼具借書證的功能，學生可持該卡至學校、文化中心及各區圖書館借書，亦可至市立游泳池游泳並享有優惠。