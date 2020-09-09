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台東縣府發知本光電聲明 荒野保護協會繼續連署拒絕

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東知本光電專區開發案，縣府今天聲明表示為保留濕地生態，開發面積已縮減為161公頃。荒野保護協會台東分會回應表示，知本光電不當選址，破壞知本濕地河口生態系。本報資料照片
台東知本光電專區開發案，縣府今天聲明表示為保留濕地生態，開發面積已縮減為161公頃。荒野保護協會台東分會回應表示，知本光電不當選址，破壞知本濕地河口生態系。本報資料照片

荒野保護協會台東分會日前發起「拒絕知本光電」連署案，獲知本卑南族卡大地布部落3位拉罕（頭目）呼應族人踴躍參與連署，拒絕知本光電專區開發。台東縣政府今天聲明表示，為保留濕地生態，開發面積已縮減為161公頃。荒野保護協會台東分會回應表示，知本光電不當選址，破壞知本濕地河口生態系。

縣府今天下午5點多發出聲明指出，為維護當地生態環境，於劃設光電專區時，已將原基地面積226公頃縮減為161公頃，並保留包含整個泥沼地及水域空間的65公頃，列為不得開發光電之範圍，同時要求開發商須兼顧環保情形下，落實規劃生態監測。

縣府聲明強調，226公頃的公有土地閒置逾30年，為活化閒置土地，減少管理成本，杜絕當地廢棄物棄置亂象，縣府經可行性評估後，決定於當地設置太陽能光電專區，以創造土地利用價值及友善環境；目前該案已進入中央相關部會審查，環境保護署及內政部營建署嚴格把關。

荒野保護協會台東分會回應表示，整個知本河口的生態系不可切割，知本濕地生態系的價值來自水陸共構的多元地景棲地，數以萬計的野生動物仰賴樹叢、灌叢和草原生存，不是只有迴避主水域就兼顧生態，況且許多水鳥在繁殖和覓食過程，也都會使用陸域，河口一旦切割破壞，生物多樣性也會被破壞。

荒野保護協會台東分會表示，如今開發案審查程序，已到最後關頭，分區與用地變更審查即將來臨，一旦通過，幾乎無法回頭。因此，協會會繼續發起連署行動，目前連署人數已達7000餘人，希望在10月達到連署1萬人，會將連署書轉呈地方與中央等相關單位。

台東 濕地 內政部

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