花蓮停電4件電梯受困 消防局提醒勿扳開電梯門

今天下午近2時花蓮有6鄉鎮大規模停電，除了交通號誌不亮，電梯更直接停擺，花蓮縣消防局在半小時內收到4件受困電梯案件，還好復電後民眾自行脫困。消防局提醒，若受困電梯千萬不要試圖打開電梯門，容易發生夾人事故，應保持冷靜等待救援。另停電後應關閉總電源，再將易壞的電器插頭拔除，避免高電壓讓電器故障。

消防局指揮科表示，停電後收到4件受困電梯案件，幸好復電後民眾都自行脫困，沒有人員傷亡。事實上停電後消防局最擔心的是接收不到民眾報案，還好有備用發電機，網路電信也沒有斷訊，派遣救援都暢通，沒有耽誤救援任務。

消防局提醒，電梯通常有緊急按鈴設備，受困時可先按鈴向外求援，或是打119報案，若有電梯維修公司電話也可撥打，千萬不要嘗試扳開電梯門，否則突然復電時電梯移動，容易有縫隙發生夾人事故，嚴重可能命喪電梯，因此求救後應靜候救援，保持冷靜。

突然停電引起民怨，有網友在臉書社團抱怨，突然停電電腦壞掉，「不知道可不可以提出賠償」，還有人提醒，因為突然復電可能造成家電損壞或電線走火，自己家裡第四台機上盒燒掉，請大家注意安全。也有人慶幸還好花蓮沒有大型電子業。

恢復電力供應時，電壓會瞬間飆高，容易傷害家電，因此若家裡突然停電，應先關閉總電源，再將較易損壞的電器插頭拔掉，就可預防電器因高電壓故障，避免發生電線走火。

還有網友說，停電花蓮交通號誌停擺，驚訝反而沒有發生什麼車禍，其他網友回答，沒號誌反而會比較小心開車。