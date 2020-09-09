環團拒知本光電 台東縣府：濕地保留專區縮減

目前規劃全台最大的光電區－台東知本光電專區進入內政部審查中，荒野協會等團體發起聯署拒絕。台東縣政府表示，為兼顧生態，專區面積已縮減，並保留鳥類棲息濕地未開發。

台東縣政府在台東市知本溪出海口規劃161公頃的太陽能光電園區，民國107年4月已完成招標，近日將由內政部區委會審查，但環保團體發起拒絕聯署。

荒野保護協會表示，知本光電園區擁有東台灣特有的沒口溪草澤濕地，與河口沖積扇共構水陸域多元地景，是國際鳥盟認定A1等級的重要野鳥棲地，也是卑南族卡大地布部落的傳統領域。

荒野協會指出，如今全亞洲面積最大的、161公頃的光電板將有可能覆滿河口陸域，此刻知本光電案即將面臨內政部區委會審查，一旦通過幾乎無法回頭。

荒野協會表示，地面型光電落腳處有很多替代位置，但知本溪口沖積扇在台灣卻獨一無二，「請和我們一起拒絕知本光電，守護知本濕地，讓知本濕地可以繼續守護我們」。

台東縣政府今天針對環團聯署提出聲明，強調已保留鳥類棲息濕地未開發。

台東縣政府指出，這個開發案鄰近海域部分為知本濕地，雖然不屬於濕地保育法規定的地方級濕地或國家級重要濕地，但為維護當地生態環境，台東縣政府於劃設光電專區時，已將原基地面積226公頃縮減為161公頃，並保留包含整個泥沼地及水域空間的65公頃，列為不得開發光電範圍。

為保留濕地的重要性，也要求開發商必須兼顧環保情形下規劃及生態監測，台東縣政府一定落實監督。

台東縣政府表示，目前這案已進入中央相關部會審查，環境保護及濕地等各界也關注這議題，行政院環境保護署及內政部營建署會嚴格把關。

台東縣政府指出，這項開發案用地226公頃的公有土地，已閒置逾30多年，長久來遭不肖分子隨意棄置廢棄物，造成環境污染。

台東縣政府為活化閒置的公有土地，減少管理成本，杜絕當地廢棄物棄置亂象，經可行性評估後，決定於當地設置太陽能光電專區，以創造知本地區土地利用價值及友善環境。