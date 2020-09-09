特高壓電線跳脫 花蓮14萬戶大停電傳4起受困電梯案

花蓮縣今天下午發生特高壓電線跳脫，中、北區包括人口最密集的花蓮市、吉安鄉大規模停電，共14萬餘戶受影響，占全縣用電戶三分之二，交通號誌因無電全部停擺，消防局接獲4件因停電受困電梯，幸好都已脫困。台電表示，初步了解是特高壓系統故障，確實原因還在釐清。

大停電發生在今天下午1時39分，從花蓮中區一直到北區都受影響，因紅綠燈號誌失靈，加上當時下雨，交通大受影響，所幸停電10多分鐘後，陸續恢復供電。台電花蓮營業處調查，全縣21餘萬用戶中，共14萬856受影響。花蓮縣消防局回報，共有4件電梯受困案，都已脫困。

台電花蓮營業處副處長邱雲祥指出，停電範圍包括鳳林鎮、壽豐鄉、吉安鄉、花蓮市、新城鄉、秀林鄉共6個鄉鎮市，共造成14萬餘戶及8戶特高用戶停電，經緊急查修，已陸續恢復一般用戶供電，國立東華大學、台泥、台肥等8個特高用戶，則在下午3時起恢復供電，目前還在了解跳電原因。