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中央前瞻軌道預算被砍 高鐵延伸宜蘭規畫經費不受影響
中央前瞻軌道預算遭大砍，宜蘭原本爭取北宜直鐵案，已經併入高鐵延伸宜蘭規畫，目前由交通部進行綜合規畫的階段，規畫經費並非工程經費，金額不多，不受影響。
以往宜蘭人都期盼爭取北宜直鐵，但採取方案一或方案二路線，涉及水源保護區，一直搞不定，直到交通部長林佳龍幾個月前裁示，把北宜直鐵併入高鐵延伸宜蘭計畫，北宜直鐵幾乎已經不在規畫討論的範圍了。
縣政府交通處表示，由於之前已經有了北宜直鐵的規畫基礎，目前高鐵延伸宜蘭正由交通部直接進入綜合規畫階段，完成後再進入環評，所以尚未編列前瞻軌道工程經費，這部分並不受影響。
至於鐵路高架建設案的可行性評估月前已經在交通部通過了，正送請行政院核定中，預料獲核定之後，也由交通部進入綜合規畫，這部分是在規畫階段，尚未編列前瞻軌道工程經費。
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