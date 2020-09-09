台東林管處教你製作小花蔓澤蘭酵素 除「綠癌」又實用

到了「綠癌」小花蔓澤蘭開花結果季節，林務局台東林區管理處鼓勵大家斬草除根，除到11月30日前辦理每公斤5元收購外，也教大家廢物利用製作實用又環保的小花蔓澤蘭酵素。

台東林管處表示，每年9至10月是小花蔓澤蘭開花結果的季節，其生長速度快，號稱1分鐘生長1英哩，因大面積覆蓋，嚴重影響周遭植物行光合作用，危害林木生態，有植物殺手、綠癌之稱。

為剷除小花蔓澤蘭，台東林管處從今年6月1日至11月30日止，啟動辦理收購小花蔓澤蘭每公斤5元，鼓勵民眾徹底剷除植株，防止小花蔓澤蘭死灰復燃，迄今統計收購超過30公噸。

事實上小花蔓澤蘭雖是有害植物，其實也可以製作成為生活小幫手，台東林管處指出，民眾清出來的小花蔓澤蘭植物體，可以廢物利用，製作成天然酵素，用來洗碗、拖地、施肥。