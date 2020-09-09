前瞻軌道預算腰斬 林右昌：對基捷影響不會太大

國家發展委員會昨天公布前瞻2.0基礎建設預算規畫，其中，軌道政策預算從原本的4200多億元改為不到2000億元。基隆市長林右昌今天說，相信對基隆捷運建設不會有太大影響。

林右昌出席全國第32屆環保盃桌球錦標賽開幕典禮後受訪表示，行政院應該是就預算核實編列，依現在進度編列預算，相信對基隆捷運建設不會有太大影響，因為基隆、南港間的捷運線正積極與北宜高鐵、台北捷運民生汐止線整合。

林右昌指出，基隆捷運建設規劃速度算是非常快，包括可行性評估、綜合規劃、環境影響評估等，都會在很短的2年、3年時間內完成，過去這些項目幾乎都要長達1倍時間，大概要6年到7年。

林右昌說，基隆捷運進度還算超前，只不過現在碰到一個課題，大台北首都圈的捷運路網與軌道系統要進行整合，相信不僅對國家資源的運用，還有對未來提出最佳解決方案也剛好是個歷史時機，行政院對軌道建設其實非常支持，只要是好的方案，中央的經費相信不會有問題。