花蓮瑞穗文旦柚評鑑助行銷 首銷日本試水溫

花蓮瑞穗文旦柚陸續上市，農會特別舉辦文旦柚評鑑，助柚農行銷。花蓮文旦柚今年大豐收，外銷成績也看好，尤其20年來首度銷往日本，讓農民和農政單位十分雀躍。

花蓮縣瑞穗鄉農會今天舉辦文旦柚評鑑，46農戶提供共200台斤文旦柚參賽，請來花蓮農改場、農糧署、嘉義大學等專業人士擔任評審，根據外觀、口感、糖酸比等項目做評比。

花蓮縣瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇表示，今年文旦柚品質佳，參賽的柚農家數也突破歷年紀錄，共有慣行農法的38戶，且特別新增有機文旦柚類別，有8戶與賽。獲得金牌者，一箱10台斤售價新台幣2000元。

黃盛皇說，今年由於氣候條件佳，日照充足，再加上農民良好的栽培技術，生產的果實甜美，風味及果型大小適中，品質整體表現非常好。瑞穗鄉今年文旦柚總產量約4200萬台斤，也就是說全台每一人都要吃2顆，才能消化完這些豐收的文旦柚。

花蓮縣農業處農產運銷科長郭仕強受訪表示，根據至9月7日的統計資料，文旦柚外銷已達2500公噸，一半以上都是來自花蓮的產區，外銷中國、香港、新加坡、加拿大等地：比較特別的是20年來首度銷往日本，以6000台斤試水溫。

種植文旦柚3.7公頃面積的青農游振葦說，瑞穗文旦柚有機產銷班有10個農戶，其中2戶因為產量不多已自行銷售一空，其餘8戶均參加比賽，目的是希望讓消費者知道，有機栽種也可生產外觀、口感、甜度都好的果實，只是有機農花費的心力是慣行的數倍以上。

另外，為回饋消費者，農委會自9月5日起推出購買文旦柚加碼送「柚香禮券」的限量優惠活動，民眾只要到指定農會超市單筆消費滿600元文旦柚，即可登記250元「柚香禮券」，單筆消費1000元（含）以上可登記2張，每一身分證號限登記1次。