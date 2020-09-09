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吸引遊客漫遊 台東海邊特色小店成新亮點

中央社 / 台東縣9日電

台東縣政府重新規劃台東市濱海地區環境，過去髒亂景象改觀，許多特色小店進駐成為台東市區新旅遊景點，吸引遊客放慢腳步。

台東縣政府文化處5日晚間在台東市民權里日式建築文化園區舉辦「那年，我們一起聽的歌」，昔日的擋泥板女神李麗芬、于台煙、方季惟、何方、李之勤、陳艾湄現身帶領民眾及遊客一起進入那個青澀的年代。

方季惟事後在臉書貼出她在台東快速趴趴走的照片，並表示一定要找時間到台東慢慢逛，其中部分景點是台東市濱海地區的特色小店。

台東縣政府為改善台東市濱海地區環境及帶動整體觀光發展，重新規劃，改變過去雜亂的景象，成為台東市新的旅遊景點，近來許多有個性小店紛紛進駐臨海路旅服區。

蕭姓老闆買了一間約10坪大老屋，經改裝後古色古香。他說，台東市濱海地區適合漫遊、慢遊，這種符合台東的步調，可以讓西北部的旅客到這裡毫無壓力放鬆。陳姓老闆也說，小店有庭院、聽海浪聲，結合台東的特色餐點沒有大魚大肉的壓力。

台東縣政府表示，台東市臨海路市地重劃區，早期為仁愛國中預定地、保護區及公園用地，考量人口成長情形及少子化緣故，民國94年變更為旅遊服務區，歷經10年才正式完成，面積共3.18公頃。

未來整區完成相關整地等作業後，台東市四維路至強國街周邊及海濱公園地帶景觀將改善，也將會帶動觀光發展，看準未來商機前景，會有更多個性特色小店進駐臨海路旅服區，也會成為台東特殊的景觀。

台東 海地 日式建築

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