花蓮文旦產量4200萬台斤 品質歷年最好

花蓮瑞穗鄉盛產800公頃文旦，瑞穗鄉農會表示，由於今年雨水少，加上日照天數和溫度提高，今年品質非常好，果形漂亮，1顆果粒重量在1台斤左右，「文旦柚品質是歷年最好一次」，瑞穗總產量落在4200萬台斤左右。今天農會舉行文旦評鑑，首次新增有機獎項，盼推廣安全無毒文旦柚。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇指出，由於現在有機農戶多，大眾對有機文旦愈來愈重視，因此今年比賽分為2組，一個是慣行耕作方法，另一個是今年新增的有機評比，今年參賽的有慣行38位農戶，有機8戶，突破歷年參賽農戶數，可說是盛況空前。

他說，以文旦市場行情，禮盒裝大概是500至600元之間，若獲獎肯定，依評鑑比賽分4等級提高售價，分別為金牌獎2000元、銀牌1600元、銅牌1200元，還有優良等級。每一家農戶精挑細選提供每箱10台斤、20箱文旦柚比賽，評審委員包含花蓮農改場、農糧署、嘉義大學教授等，透過評審把文旦柚外觀、種子數、口感、糖酸比等分別評鑑，選出最優等的文旦柚。

縣府農業處農產運銷科長郭仕強表示，統計至9月7日，台灣文旦柚外銷約2500多公噸，其中一半以上來自花蓮，以外銷至大陸為主，香港其次，少量銷至日本。文旦柚幾乎是在中秋節前的白露節氣前後採收，白露與中秋節間相距的日期是主要銷售期，而今年白露到中秋節的時間比較長，因此外銷的情況應會比往年更好。