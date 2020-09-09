影／宜蘭特有石敢當2.0版文創公仔 有獎徵答等您拿

金門有風獅爺、宜蘭有石敢當，兩者同時具有保護鄉民及制煞鎮邪的意象，宜蘭縣很多小巷弄裡都可以看到石敢當，其中又以宜蘭市最多，市公所去年推出第一版石敢當公仔很受歡迎，索取者眾；今天再推出2.0版創意公仔，想獲得這座小公仔民眾，必須通過有獎徵答。

根據學者調查，澎湖有很多石敢當，宜蘭也不少，全縣80座石敢當中，光是在宜蘭市就占23座，而且以位於宜蘭市東門里、聖後街158巷的石敢當最具代表性，其形狀呈長方形，石碑上的獅頭浮雕、嘴中啣劍、下書寫石敢當三個字，碑面向東南，大小為23.5公分x68公分，以砂岩材質製成，這次宜蘭市公所製作的石敢當2.0文創公仔，即依照這個石敢當為發想，造形可愛吸睛。

市長江聰淵表示，石敢當年代大多超過百年以上，在台灣傳統的民間信仰中，石敢當具有「止風丶制煞丶鎮邪」等安心效果，市公所製作第一版的泰山石敢當，剛好是疫情期間，除了送給藥局鎮店，民眾索取也很熱烈，今天再推出2.0版石敢當。

里長林茂庚說，以前東門里一帶經常淹水，里民發動豎立石敢當之後，地方才平安，現在里民路過此巷弄，當對著石敢當雙手合十祭拜，代表崇敬之意；縣議員林麗表示，石敢當都位於頂多一米半寬的小巷弄內，有的是路衝位置，它在市民的心中，就像是金門風獅爺一般，保護鄉民安定人心的象徵。