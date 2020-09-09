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基隆年下雨280天如今剩一半 全國球賽林右昌推觀光

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
年下雨280天剩一半基隆雨都不再，全國球賽林右昌推觀光。記者游明煌／攝影
年下雨280天剩一半基隆雨都不再，全國球賽林右昌推觀光。記者游明煌／攝影

首次在基隆舉辦的全國第32屆環保盃桌球錦標賽，今天起一連三天在體育館熱鬧開打，市長林右昌以地主身份歡迎來自全國各縣市環保單位41支隊伍、近500名桌球好手來到基隆，並且可以好好欣賞基隆的山海美景。林右昌並說，以前基隆1年差不多要下280天，現在下雨天只剩一半，對推動觀光產業也有滿大的幫助。

開幕典禮環保署署長張子敬和林右昌到場勉勵選手，林右昌說，這屆的環保盃桌球錦標賽是32年來首度在基隆舉行，過去由於基隆市的運動場館場地環境條件不太好，無法舉辦全國賽事，這幾年來市府把市立體育館等的運動空間及游泳池大幅整修，除了比賽之外歡迎大家在基隆住宿，並且進行觀光遊程。

林右昌表示，大家過去對基隆的印象就是愛下雨的城市，灰灰的、黑黑的、陰陰的，但近年有很大的轉變，基隆市最近不太常下雨，以前1年差不多要下280天，現在下雨天只剩一半，常常台北在下大雨，基隆反而沒下雨。以前在台北看到拿雨傘的，就知道是基隆來的，天氣的變遷在基隆顯而易見。

林右昌還說，基隆晴天變多了，下雨量和下雨天數都減少了，對推動觀光產業也有滿大的幫助，已改變基隆給人家的印象，現在常常台北下雨，基隆卻是好天氣。

環保局指出，市府將安排選手前往有「台灣龍珠」美譽的基隆嶼，以及海科館、和平島等地，進行環保業務交流活動，讓各地的環保夥伴能夠對基隆有更進一步的瞭解。

年下雨280天剩一半基隆雨都不再，全國球賽林右昌推觀光。記者游明煌／攝影
年下雨280天剩一半基隆雨都不再，全國球賽林右昌推觀光。記者游明煌／攝影
年下雨280天剩一半基隆雨都不再，全國球賽林右昌推觀光。記者游明煌／攝影
年下雨280天剩一半基隆雨都不再，全國球賽林右昌推觀光。記者游明煌／攝影
年下雨280天剩一半基隆雨都不再，全國球賽林右昌推觀光。記者游明煌／攝影
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基隆嶼 林右昌

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