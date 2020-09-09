台東市臨海地區變更旅遊服務區 個性特色小店搶進駐

為改善台東市濱海地區環境及帶動整體觀光發展，縣府規劃「第16期台東市臨海路市地重劃區」，一改過去雜亂景象，成為市區新旅遊景點，吸引個性特色小店進駐臨海路旅服區，提供在地民眾及遊客消費休憩選擇。

縣府表示，規劃第16期台東市臨海路市地重劃區，早期為為仁愛國中預定地、保護區及公園用地，考量人口成長情形及少子化緣故，民國94年變更為旅遊服務區，歷經10年才正式完成，面積共3.18公頃。

重劃作業即儘速展開，附帶條件以市地重劃方式作整體開發，未來整區完成相關整地等作業後，四維路至強國街周邊及海濱公園地帶景觀將改善，也將會帶動觀光發展，看準未來商機前景，個性特色小店進駐臨海路旅服區。

有房地產業者分析，臨海路旅服區可使土地地形完整及產權單純化，改善現況凌亂現象，有完善國際地標、森林公園、海濱公園、湧泉運動公園等公共設施提供縣民、遊客優質休憩環境，更可帶動臨海地區整體發展。