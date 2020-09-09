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橋式起重機外型笨重卻是精密機械 最怕跳電作業停擺
基隆港貨櫃進出口仰賴橋式起重機裝卸，過去飽受「跳電」所苦，因為重新設定橋式起重機，要耗費近1小時才能再次作業。台電基隆區營業處計算區域供電容量，改從下地比例較高的饋線供電，減少因雷擊等因素導致跳電，讓港埠物流業者感受供電品質提升，不再老是擔心出狀況。
基隆港是國內企業進口電子材料、零組件和農漁生鮮的主要門戶，因為多高單價產品，關稅收入占全台各港口的一半以上。
台電基隆區營業處長張建川說，去年4月到任時拜訪主要用電戶，從港埠業者口中得知，一般民眾使用電器設備，如果遇到跳電，可能有備用電源，影響不大，或是只要重新開機即可。橋式起重機遇上跳電就非同小可，重新設定啟動要花半個多小時，港埠作業因此停擺。
張建川表示，為免用戶不便，營業處計算各條饋線供電容量和用戶需求，基隆港東岸貨櫃碼頭原本從中正路高壓饋線供電，現在已調整從其他條饋線供電，並提高這條饋線地下化比例，增設保護、協調機制，讓供電更穩定。
聯興國際物流公司機務部襄理吳志宏說，橋式起重機看起來龐然笨重，卻是精密機械。台電如果意外「跳電」，馬上調整其他饋線供電，一般民眾不會感覺停電或影響不大，但橋式起重機電源一旦跳脫，重新設定期間作業停擺，業者蒙受損失，造成貨櫃車大排長龍也會衝擊交通。
聯興國際物流董事、中央貨櫃物流公司董事長陳天財說，台電提升供電穩定，貨櫃裝卸更順暢，對業者幫助很大。聯興執行董事胡道明指出，基隆港是台灣對外冷鏈物流重要門戶，供電穩定很重要，感謝台電讓業者高枕無憂，全力拚經濟。
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