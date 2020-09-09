基隆青年李奇鴻返鄉擾動社區 投身社造關注在地議題

基隆市青年李奇鴻主修藝術教育，近幾年返鄉投身社區營造工作，把藝術教育講堂從大學校園搬進區里巷弄。2015年「天橋不見了」系列活動是他的代表作之一，未來希望能號召更多人關注地方議題，重新理解「被雨困住的城市」，展現全新面貌。

李奇鴻的父親是基隆市仁愛區文安里長李隆進，從小就跟著父親參與社區營造，改善環境，蒐集在地史料，凝聚住民意識。李奇鴻除了提供點子，靠著美術天分，還會幫活動畫海報，成為李隆進得力助手。

大學主修藝術教育，李奇鴻曾在校園開課，帶領美術科系學生用更多角度認識藝術。返鄉後一方面靠接案營生，同時與父親一起參與社造，開創出新的社造模式。

基隆市愛三路、仁五路人行天橋使用率不高，2015年間傳出市府有意拆掉的消息。李奇鴻認為拆天橋不應只是「工程」，希望帶動居民對環境多一些思考，發起「天橋不見了」活動，舉辦史料展、創意市集、裝置藝術等一系列活動。

隔年李奇鴻又籌辦「一座港，兩條河，船來了，魚呢？」系列活動，2017年提出「被雨困住的城市」主題，進入小學，幫助在基隆的下一代更了解居住的城市。今年「雞籠山海環境藝術教育計畫」，李河鴻也是幕後推手，帶動更多人了解環境，提升保護意識。