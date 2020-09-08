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民調出爐！林姿妙施政滿意度逾7成 總體競爭力大幅進步

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
根據天下雜誌民調，宜蘭在經濟力、環境力、施政力、文教力及社福力等5項指標中，民調大幅進步，總體競爭力也躍升到第4名，施政滿意度從去年的5成8提高至7成，比去年進步5名。記者戴永華／攝影
根據天下雜誌民調，宜蘭在經濟力、環境力、施政力、文教力及社福力等5項指標中，民調大幅進步，總體競爭力也躍升到第4名，施政滿意度從去年的5成8提高至7成，比去年進步5名。記者戴永華／攝影

根據天下雜誌最新出爐的「2020縣市首長施政滿意度暨幸福城市調查」，宜蘭縣在經濟力、環境力、施政力、文教力及社福力等5項指標中，大幅進步，總體競爭力也躍升到第4名，縣長林姿妙的施政滿意度從去年的5成8提高至7成，比去年進步5名。

宜蘭縣總體競爭力從去年第8名，大幅提升到第4名，是所有縣市中進步幅度最多。各項競爭力指標，經濟力從第9名變成第6名，進步3名；施政力第9名，提升7名；文教力與社福力名列前茅，其中宜蘭縣親子館的規畫與設置，甚至被專家稱讚；環境力提升1個名次，來到第7名；林姿妙個人的施政滿意度70.4%。

對此佳績，林姿妙表示，她是做事的人，話說的不多，但做的很多。縣政進步與縣民的期待，是她每天努力打拚目標，也是社會各界的期盼，她將與縣府團隊繼續堅持，絕對不會辜負大家的託付與寄望，打造宜蘭成為共榮、好生活的所在。

縣政府計畫處說明施政滿意度大幅提升的幾個因素，縣長林姿妙上任以來，積極從觀光、交通、文教、農業等各大面向著手，除了鐵路高架、北宜高鐵與北宜直鐵等三鐵共構，以及第二條聯外高快速道路等交通建設規畫穩健向前行外，在國內疫情緩和之後所舉辦童玩節替代活動童玩星光樂園，不僅提升童玩節的文化內涵，更創造近2億元周邊商機。

此外，為鼓勵旅客留宿宜蘭所推動的「蘭陽越夜越美麗」夜經濟系列活動，先後推出生態綠舟大地遊戲區開放夜間探索、童玩星光樂園、情人節、2020噶瑪蘭公主文創光雕展演等，積極帶動宜蘭觀光產業；接下來會持續辦理媽祖文化節、冬戀蘭陽溫泉季等，持續活絡經濟發展。

縣政府更在議會支持下，持續推動營養午餐免費2.0及擴大雙語教學，並預計推動國中小學免書籍費政策，而免費敬老眼鏡、健康磐石大聯盟計畫及強化青年事務服務能量等政策，更將對長者、青年與學童的照顧擴大成網，「一鄉鎮一親子館」政策即將完成，減輕父母、祖父母照顧孩子壓力，共同陪伴幼童成長。

根據天下雜誌民調，宜蘭在經濟力、環境力、施政力、文教力及社福力等5項指標中，民調大幅進步，總體競爭力也躍升到第4名，施政滿意度從去年的5成8提高至7成，比去年進步5名。圖／縣政府提供
根據天下雜誌民調，宜蘭在經濟力、環境力、施政力、文教力及社福力等5項指標中，民調大幅進步，總體競爭力也躍升到第4名，施政滿意度從去年的5成8提高至7成，比去年進步5名。圖／縣政府提供

林姿妙

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