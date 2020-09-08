基隆輕軌爭議 林右昌：交通部整合最佳方案對3縣市都好

針對基隆輕軌進度，基隆市長林右昌今天受訪表示，交通部會出面邀集台北、新北與基隆市，就北宜高鐵、民生汐止線及基隆到南港捷運系統與路線，進行整合規劃，「合則兩利，創造多贏」是最高目標，如能整合出最佳方案，對三縣市都是最好的，對國家資源運用是最好的選擇。

至於有關美牛美豬的問題，林右昌說，地方站在執行第一線，全力查緝做好分區提示，把中央要求與規定做徹底，具體保障民眾食安。萊劑美牛已開放8年，過去標識作法做得非常徹底，未來會做到最好。開放美豬商品進來，民眾願不願意消費是可以選擇的，跟自由貿易沒有抵觸。

至於嘉義要求瘦肉精零檢出，林右昌回應，呼籲大家還是用理性科學態度來面對，他舉2009到2012年馬政府要開放美牛與美豬，當時沒任何標準與科學證據，現在到2020年國際標準被許多國家適用，科學證據越來越充份，8年來開放萊克多巴胺美牛使用上沒出狀況。

林右昌說，考慮經濟全球化與自由貿易格局快速轉變，台灣在這時間點上，絕對不能缺席，且必須做出關鍵性選擇。被問到會不會擔心未來相關稽查人力與資源不夠？林右昌說，相信中央會做出一致性配套。