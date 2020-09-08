今年施政滿意度排名倒退五名 饒慶鈴：持續做對的事

針對雜誌2020年「縣市首長施政滿意度暨幸福城市調查」，台東縣整體排名全台第10名，比去年倒退五名，台東縣長饒慶鈴回應：「民調成績本來就有高有低，持續努力做對的事，就會帶來好的結果。」

《天下雜誌》今天公布2020年「縣市首長施政滿意度暨幸福城市調查」，台東縣在「社福力」與「施政力」分別拿到全臺第2及第4名，9成以上縣民認為生活在台東很幸福，排名為全台第2，民眾對於治安感到滿意則為全台第1，但整體分數73.1分，全台排名第10名，比去年同一雜誌調查整體排名第五，倒退了五名。

縣府表示，綜合雜誌以經濟、環境、施政、文教、社福等五大面向，69項主、客觀參考指標對各縣市進行排名，各項指標，顯見民眾仍給予饒慶鈴及團隊高度支持。

至於施政分數排名第10，饒慶鈴表示，會繼續努力，她相信以長期來看，持續做對的事，就會帶來好的結果。民調成績本來就有高有低，日前《康健雜誌》在月初公布的健康施政滿意度調查中，她就獲得全台第一。

她認為重點是專注於長期施政規畫，以解決民眾需求為核心，好的成績要繼續維持，需要改進的項目會更加努力，讓東成為真正的宜居城市。