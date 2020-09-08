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和平島遺址藝術教育19日登場 盼促進在地活化

中央社 / 基隆8日電

和平島考古遺址近期備受矚目，基隆市政府文化局與國立台北藝術大學簽訂合作備忘錄，19日起舉辦「聖堂回想－和平島遺址藝術教育推廣計畫」，盼藉此促進在地活化。

今天基隆市務會議後記者會中，文化局邀請多名小學生化身考古學家，有模有樣地在現場進行古物挖掘工作。基隆市副市長林永發宣布，市府與北藝大團隊合作，將在和平島和一路考古現址處舉辦「聖堂回想－和平島遺址藝術教育推廣計畫」，活動將從19日起至11月1日。

文化局指出，這項計畫由台北藝術大學美術學系助理教授涂維政帶領5組藝術家，以考古、和平島出土遺物為主題，發想一系列工作坊，並邀請挖掘和平島遺址的清大考古團隊實地導覽，精彩可期。

文化局表示，自公元2018年開始，配合文化部執行「大基隆歷史場景再現整合計畫」，其中「聖薩爾瓦多城暨修道院考古發掘計畫」在和平島兩處遺址陸續有重大發現，8月初總統蔡英文訪視後，表示和平島考古遺址令人驚艷，代表和平島已躍升為北台灣考古歷史的重要指標。

文化局指出，和平島考古的豐碩成果值得讓市民與國人了解，藝術教育推廣是最好讓大家接觸的方式之一，不僅讓考古專業能轉譯成藝術教育，這些出土的文物也再次證明基隆位於過去大航海時代，占有舉足輕重的重要歷史地位。

考古 和平島 遺址

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