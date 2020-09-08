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基隆市議員鄭文婷設愛心冰箱 將各界提供剩食助弱勢

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市議員鄭文婷設愛心冰箱，將各界提供剩食助弱勢。記者游明煌／攝影
基隆市議員鄭文婷設愛心冰箱，將各界提供剩食助弱勢。記者游明煌／攝影

基隆市鄭文婷今天在獅球嶺服務處成立愛心冰箱，希望拓展惜食的觀念，大家把剩食提供出來，捐給需要的人，讓弱勢家庭得到幫助，已有不少單位及個人要捐助，今天先協助轉贈金山財神廟愛心物資給弱勢家庭。

鄭文婷說，居於愛物惜物的觀念，很多單位都有一些剩食，希望把還可以吃竹剩食提供出來，幫助需要幫助的人，感受大家的關懷。善心的單位和人士今天沒有賣完的可以提供出，把剩食捐到服務處，有的提供蛋糕，有的提供蔬果。

鄭文婷表示，不要刻意多製作食物來供應，捐來的最好就是賣剩的，又可以提供出來的，大家把剩食提供出來，由服務處志工統一整理後發放給需要的人，下周五愛心冰箱正式啟用。未來希望能夠擴及全市需要幫助的弱勢家庭，會定期在獅球嶺服務處辦理愛心冰箱的關懷活動，愛心冰箱地點在基隆市仁愛區獅球路26號

金山財神廟就捐贈一批普度供品，鄭文婷今天把愛心物資發放給仁愛區內的弱勢家庭。一名阿嬤說，裡面有泡麵、平安米、沙拉油、罐頭等物，相當豐富實用。

獅球里長林錦榮說，愛心冰箱的設置很好，里內有不老人家，年輕人多在外打拚上班，對獅球里很有幫助。

基隆市議員鄭文婷設愛心冰箱，將各界提供剩食助弱勢。記者游明煌／攝影
基隆市議員鄭文婷設愛心冰箱，將各界提供剩食助弱勢。記者游明煌／攝影

愛心 冰箱 剩食

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