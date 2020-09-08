尋人啓事！尋找與宜蘭同一天出生的縣民

今年是宜蘭設縣70周年，縣府宣布啟動「佮宜蘭做生日一宜蘭獨立設縣七十周年紀念活動」，除了邀請縣內外民眾一起參加活動，同時也號召與宜蘭同一天（39年10月10日）出生的縣民參與開幕慶生會。

宜蘭縣史館表示，在19世紀以前，蘭陽平原主要為噶瑪蘭族人居住，漢人當時稱蘭陽平原為「蛤仔難」、「甲子蘭」。1812年清帝國正式於蘭陽平原設官治理，當時稱之為「噶瑪蘭廳」，1875年「噶瑪蘭廳」改為「宜蘭縣」，至此「宜蘭」正式成為這塊土地的名稱。

1896年日人治台後，稱為「宜蘭支廳」，1897年改稱「宜蘭廳」，1920年台灣總督府進行地方行政組織調整，「宜蘭廳」分成為「宜蘭郡」、「羅東郡」、「蘇澳郡」，而三郡均直歸「台北州」管轄。國民政府接收台灣，宜蘭隸屬「台北縣」，當時區分為宜蘭區、羅東區、蘇澳區。1950年台灣地方自組織調整，宜蘭人大聲疾呼基於蘭陽平原的獨立性應恢復設立宜蘭縣，「當年10月10日宜蘭縣重新設縣」。

今年適逢設縣70週年，為擴展觀光主題，並以宜蘭獨有的歷史發展吸引外縣市遊客到訪，深入各鄉鎮旅遊走讀。宜蘭縣政府籌畫「佮宜蘭做生日一宜蘭獨立設縣七十周年紀念活動」，與12鄉鎮圖書館、地方文化館、壯圍沙丘旅客服務中心等單位結合，規畫「集章活動」，在12鄉鎮設置集章點位，邀請民眾走訪各鄉鎮蓋戳章換贈品；製播「祝宜蘭生日快樂」影片為宜蘭慶生；辦理「獨立設縣七十周年專題演講」，讓民眾認識宜蘭設官治理與城市發展。

此外，宜蘭縣政府尋找與宜蘭同一天（39年10月10日）出生的縣民，邀請共同參加10月9日舉辦的「宜蘭獨立設縣七十周年特展」開幕暨生日會。