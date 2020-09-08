摘除台東最大虎頭蜂巢 獵人：主動攻擊人季節

台東布農族獵人山豬王吉呀努今天凌晨出擊，摘下今年台東最大的虎頭蜂巢約60公斤，他呼籲野外運動要注意，9月開始，虎頭蜂進入主動攻擊人的季節。

「很可惜，一半掉到山谷了」今天早上吉呀努邊抓虎頭蜂泡酒邊說，今天凌晨受民眾請託摘除1個虎頭蜂窩，這個蜂巢原本約60公斤，摘下時摔破成2截，1半滾到山谷。

吉呀努表示，從7月至今已摘除15個虎頭蜂窩，這個是最大的，裡面約有2萬隻虎頭蜂，今年台東縱谷虎頭蜂窩特別多，目前還有約10個蜂巢民眾拜託摘除。

吉呀努表示，一般在住家附近的虎頭蜂窩約1個籃球大，大部分都是黃尾虎頭蜂，通常不會主動攻擊旁人，在野外、山區的大型虎頭蜂窩則是黑尾虎頭蜂，平常受到騷擾，或聞到香味靠近就會發動警戒，一旦感受到威脅就會發動攻擊。

吉呀努說，9月後，尤其是10月、11月，工蜂及雄蜂和蜂王交尾後，就會開始死亡，因此特別凶猛，一方面也是要保護交尾後，準備在明年延續生命的新蜂王，因此只要進入50公尺範圍內就會出動群蜂圍攻，提醒野外運動民眾注意。

林務局台東林管處今天也特別呼籲民眾，每年9至11月是虎頭蜂的成熟交尾期，攻擊性也特別強。截至8月底，林管處知本國家森林遊樂區的自然步道、知本林道、利嘉林道，一共摘除10餘個直徑80公分以上的虎頭蜂窩。

台東縣消防局表示，今年截至8月31日止，消防局受理摘除的虎頭蜂窩案件總共574件，15人遭蜂螫傷。