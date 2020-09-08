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影／讓上學路不再遙遠 東縣購9交通車助偏鄉孩子就學

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東縣爭取中央補助經費購買9輛中型巴士，今天上午撥交卑南鄉初鹿國小等9所學校當交通車。記者羅紹平／攝影
台東縣爭取中央補助經費購買9輛中型巴士，今天上午撥交卑南鄉初鹿國小等9所學校當交通車。記者羅紹平／攝影

台東縣政府積極縮短城鄉教育差距，縣府教府教育處爭取中央補助經費購買9輛中型巴士，今天上午10點半由縣長饒慶鈴撥交卑南鄉初鹿國小等9所學校當新交通車，讓上學的路不再遙遠，確保偏鄉孩子安心就學。

卑南鄉富源山區鄉民陳新發說，他人已70幾歲，每天要送孫子上學，單程超過40公里，「人老了，沒辦法了」， 謝謝縣政府想到山區的孩子，有交通車，他孫子上下學，他很安心。

為提供學校均等發展的機會，改善偏鄉地區學校交通不便現狀，台東縣政府109學年度申請教育部教育優先區改善交通車計畫，共獲新台幣2308萬補助，為卑南鄉初鹿、富山；金峰鄉賓茂；大武鄉尚武、大武國小、大鳥；太麻里鄉大溪、達仁鄉安朔、東河鄉興隆共9所國小購置交通車。

縣教育處表示，縣府自籌款補助學校招聘司機、隨車人員、保險與油料等費用，讓交通車能夠到部落、社區去接送孩子上學和放學，以持續維護偏鄉孩子們的受教權。

縣府教育處上午10點30分，在縣立體育場門口廣場舉行交通車啟用典禮，縣長饒慶鈴表示，讓所有孩子都有一樣受教權，是政府的責任，如何改善偏鄉教育及學生上學的權益，則是她教育政策理念，縣府希望努力照顧孩子的學習，讓所有的家長都能放心，也讓偏鄉孩子們「上學的路，不再遙遠」。

台東縣長饒慶鈴今天上午將校車鑰匙逐一交給安朔國小等9所偏鄉國小。記者羅紹平／攝影
台東縣長饒慶鈴今天上午將校車鑰匙逐一交給安朔國小等9所偏鄉國小。記者羅紹平／攝影

偏鄉教育 饒慶鈴 台東

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