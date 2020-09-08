網美愛爬情人湖老鷹岩 拍懸空照險象環生

基隆市外木山情人湖著名景點老鷹岩附近，居高臨下鳥瞰漁港、北海岸，美景盡收眼底，旁邊有不少突出的岩石，下方就是懸崖，最近出現很多遊客坐在岩石上拍後方懸空照，讓其他遊客都捏一把冷汗，稍有不慎都可能摔落。

情人湖是基隆著名風景區，除了有橫跨湖面的吊橋，園區綠樹成林，有豐富的原始林相，步道往上爬到最上面，面向外木山大武崙沙灘一側有老鷹岩，視野極佳，旁邊有一些突出的岩石，最近卻有不少人流行坐岩石上拍後方懸空照打卡，險象環生。

情人湖著名景點老鷹岩附近有很多突出的岩石，居高臨下，坐在石頭上可以鳥瞰整個北海岸白浪滔滔美景，有網美來打卡拍後方懸空照，美照貼在臉書上後，看起來很美，讓遊客也有樣學樣，最近愛在岩石上擺美姿拍照。

但仔細觀察這些突出的岩石幾乎都是位在山坡邊緣，下方就緊臨懸崖，地勢非常的傾斜，穩穩坐在石頭上沒有問題，但只萬一稍有不慎跌倒或沒站穩腳步，就很容易發生意外。從遠處看，遊客就坐在緊臨懸崖的石頭上拍照，讓在老鷹岩上看風景的遊客，都捏一把冷汗。