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網美愛爬情人湖老鷹岩 拍懸空照險象環生
基隆市外木山情人湖著名景點老鷹岩附近，居高臨下鳥瞰漁港、北海岸，美景盡收眼底，旁邊有不少突出的岩石，下方就是懸崖，最近出現很多遊客坐在岩石上拍後方懸空照，讓其他遊客都捏一把冷汗，稍有不慎都可能摔落。
情人湖是基隆著名風景區，除了有橫跨湖面的吊橋，園區綠樹成林，有豐富的原始林相，步道往上爬到最上面，面向外木山大武崙沙灘一側有老鷹岩，視野極佳，旁邊有一些突出的岩石，最近卻有不少人流行坐岩石上拍後方懸空照打卡，險象環生。
情人湖著名景點老鷹岩附近有很多突出的岩石，居高臨下，坐在石頭上可以鳥瞰整個北海岸白浪滔滔美景，有網美來打卡拍後方懸空照，美照貼在臉書上後，看起來很美，讓遊客也有樣學樣，最近愛在岩石上擺美姿拍照。
但仔細觀察這些突出的岩石幾乎都是位在山坡邊緣，下方就緊臨懸崖，地勢非常的傾斜，穩穩坐在石頭上沒有問題，但只萬一稍有不慎跌倒或沒站穩腳步，就很容易發生意外。從遠處看，遊客就坐在緊臨懸崖的石頭上拍照，讓在老鷹岩上看風景的遊客，都捏一把冷汗。
交通部觀光局北觀處指出，情人湖公園位於大武崙山山腰上，是基隆唯一的高地湖泊，湖面景色精緻秀麗，頗有小家碧玉之美。附近林木茂密，湖水碧綠，山光水色。情人湖公園的環山步道可登上面海的山嶺老鷹岩，從稜線的步道上觀看大海，不僅可見到岸邊的大武崙澳底漁港，亦可遠眺基隆嶼及野柳海岬。
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