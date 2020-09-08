泰源國小辦健走活動 師生順便撿垃圾
台東縣東河鄉泰源國小結合健走及愛鄉教育，舉辦全校師生健走活動，老師們藉機讓學生認識泰源幽谷在地的農特產、特殊的沈積岩地質、馬武窟溪生態，學生們邊走沿途撿拾垃圾，為環境保護盡心。
校長黃國將今天表示，參加健走的百位師生，昨天沿著東23縣道跨越馬武窟溪往牧場方向前進，健走路線沿途不僅海岸山脈風光明媚，他隨機介紹幽谷內生產的稻米、肚臍橙、大白柚等，讓外地來泰源任教的教師了解地方資源。師生也邊走邊撿拾路邊的垃圾。健走隊伍抵達折返點時，則向師生介紹本地鍾馗廟的神祇與建廟歷史。
黃國將指出，這次的活動除了探索家鄉的主題課程，也融合品格自治教育、體驗學習外，並落實環保生態教育，讓學生從認識家鄉開始，讓學生具備面對未來各種挑戰的各項基本能力。
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