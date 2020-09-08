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蘇澳區漁會中秋海鮮禮盒超搶手 以成本價開放訂購

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣蘇澳區漁會三巨頭幫中秋海鮮禮盒代言，保證新鮮好吃。記者戴永華／攝影
宜蘭縣蘇澳區漁會三巨頭幫中秋海鮮禮盒代言，保證新鮮好吃。記者戴永華／攝影

快到中秋節，宜蘭蘇澳區漁會每年推出應景的「鱻宴」海鮮禮盒都很搶手，今年因為疫情關係，漁會把售價調低，每盒原價1680元，預購優惠價1480元，即日起開放訂購，限量1500盒，至於年年「秒殺」的白腹鯖魚禮盒每盒600元，限量500盒。

蘇澳區漁會「三巨頭」，包括理事長蔡源龍、常務監事林月英、總幹事陳春生今天一起為「鱻宴」海鮮禮盒代言，台灣人流行中秋節烤肉，漁會推出中秋烤肉應景禮盒，包含包括竹筴魚、鯖魚片、蝦不辣、透抽、白蝦、扁鱈（大比目魚）、花枝丸、飛魚卵香腸共8種海鮮，保證新鮮好吃。

陳春生表示，今年的透抽非常貴，每公斤賣到370元，自行研發的蝦不辣在市場上也有不錯的評價，不過漁會因應疫情期間，刺激消費，把每盒價格硬是比去年調低100元，以每盒原價1680元，預購優惠價1480元；白腹鯖魚數量也少，雖然價格比去年高，漁會仍維持每盒600元，裡面有12片，等於每片白腹鯖魚只要50元，幾乎都是成本價。

「鱻宴」海鮮禮盒限量1500盒，白腹鯖魚禮盒限量500盒，加入蘇澳區漁會的line生活圈訂購，前300名再享九折優惠，要買要快，洽詢電話03-9972808。

宜蘭縣蘇澳區漁會每年的中秋海鮮禮盒都超搶手，每盒有8種海鮮，以成本價開放訂購。記者戴永華／攝影
宜蘭縣蘇澳區漁會每年的中秋海鮮禮盒都超搶手，每盒有8種海鮮，以成本價開放訂購。記者戴永華／攝影

中秋節 海鮮 蘇澳

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