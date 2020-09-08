聽新聞
test
0:00 / 0:00
蘇澳區漁會中秋海鮮禮盒超搶手 以成本價開放訂購
快到中秋節，宜蘭蘇澳區漁會每年推出應景的「鱻宴」海鮮禮盒都很搶手，今年因為疫情關係，漁會把售價調低，每盒原價1680元，預購優惠價1480元，即日起開放訂購，限量1500盒，至於年年「秒殺」的白腹鯖魚禮盒每盒600元，限量500盒。
蘇澳區漁會「三巨頭」，包括理事長蔡源龍、常務監事林月英、總幹事陳春生今天一起為「鱻宴」海鮮禮盒代言，台灣人流行中秋節烤肉，漁會推出中秋烤肉應景禮盒，包含包括竹筴魚、鯖魚片、蝦不辣、透抽、白蝦、扁鱈（大比目魚）、花枝丸、飛魚卵香腸共8種海鮮，保證新鮮好吃。
陳春生表示，今年的透抽非常貴，每公斤賣到370元，自行研發的蝦不辣在市場上也有不錯的評價，不過漁會因應疫情期間，刺激消費，把每盒價格硬是比去年調低100元，以每盒原價1680元，預購優惠價1480元；白腹鯖魚數量也少，雖然價格比去年高，漁會仍維持每盒600元，裡面有12片，等於每片白腹鯖魚只要50元，幾乎都是成本價。
「鱻宴」海鮮禮盒限量1500盒，白腹鯖魚禮盒限量500盒，加入蘇澳區漁會的line生活圈訂購，前300名再享九折優惠，要買要快，洽詢電話03-9972808。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言