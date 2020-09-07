太魯閣山月村茅草屋拆除 將改建觀景平台

太魯閣國家公園布洛灣遊憩區山月村有一間茅草屋及瞭望台，是10年前太魯閣族耆老教導搭建而成，重現傳統生活風貌，但臨時建築期限已到期，決議月底前拆除。山月村負責人鄭明岡表示，計畫在原地搭建景觀平台，作為遊客夜間觀星、表演舞台等，傳承太魯閣族文化。

鄭明岡指出，2011年舉辦「文面民族文化傳承」活動，邀請太魯閣族、泰雅族12位族人，向太魯閣國家公園管理處申請建造茅草屋及瞭望台造景，展現傳統房屋內擺設樣貌。

鄭明岡說，當時詢問太魯閣族耆老田貴芳，使用南方松等木材搭建瞭望台及茅草屋，內部擺放還原過去族人生活模樣。當年活動結束後，2座建物吸引不少太魯閣族人專程拍婚紗、辦婚禮，甚至被取名為「山月村結婚廣場」，還有不少影視工作者專程前來考察拍攝，有非常多回憶，雖然要拆除很不捨，不過願意尊重太管處的規定。

鄭明岡表示，拆除過程中盡量將木材物盡其用，利用拆下來的木材「補強」現有的木製裝置藝術，廢柴可再利用，每晚迎賓也可作為營火用，並在原地搭建景觀平台，以作為觀星及表演舞台等。

太管處景觀維護課長何文晟說明，茅草屋及瞭望台當時以臨時建物核定使用，核定使用期限為1年，考量許多遊客使用需求，已通融使用至今，最近經評估建物不適合再補強，基於公共安全考量，和山月村業者溝通、討論後，決議在30日前恢復原狀。