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台東日式宿舍群 經典小舞壁工法再現

中央社 / 台東縣7日電

台東市民權里日式宿舍群將舉辦「經典老建築再現工作營：竹編夾泥牆工法－小舞壁工法再現」，藉體驗小舞壁施作、願景工作坊等，希望能傳承台東在地文化，保存在地記憶。

小舞壁是一種竹編夾泥牆的工法，多用於日式傳統木造建築。壁體以細竹編成骨架，再以麻繩綁竹，塗以田土、稻穀所拌成的壁土，與台灣傳統建築的竹編夾泥牆體類似。

台東縣長饒慶鈴表示，私有老建築技藝的保存不僅具有顯著文化資產價值，且為現今台灣文化論述的關鍵議題。如何在這方面挹注公部門資源，並以溝通換取新思維，協助民間保存優質文化資產及其技藝價值，同時保留城鄉特色發展紋理，對於這些在地文化認同基礎工作，縣政府不遺餘力。

台東縣文化處長鍾青柏指出，此次工作營將於9月10日至13日，在民權里日式宿舍群舉辦，希望藉由親手參與傳統竹編夾泥牆搭建，拉近現代人與老建築的距離，更期待透過跟隨老匠師技藝，傳承歷史之美，保存在地記憶。

工作營邀請到經營竹器工藝行「廣東竹器行」傳統竹器匠師楊杉原，帶領學員認識竹子，並學習剖竹技藝。竹編夾泥牆的牆體，則是由自幼學習日式建築工法匠師林樹指導。林樹曾參與花蓮糖廠、慶修院等老建築修復，更是花蓮縣縣定古蹟「檢察長宿舍」修復幕後功臣之一。

日式建築 台東

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