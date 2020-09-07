台東離島客貨輪9艘有7艘船齡逾25年 航港局要求改善
台東現有往返離島蘭嶼、綠島的9艘客貨輪中，有6艘船齡已逾25年，比率近7成，比金門小三通、嘉義布袋到澎湖客輪平均船齡10年以下，高出一倍，被交通部航港局列檢討，認為縣府應盡速督促業者汰舊換新。
台東縣副縣長王志輝說，航港局與縣府已達成共識，未來將藉獎勵性補貼機制，配合制度化的船席位管理，對有意願參加汰舊補貼行列的業者，有條件優先保留席位、納入合約制度化管理，讓優秀的業者能永續經營，也讓民眾有速度更快、更舒適、更安全的客貨輪服務，也保障海上旅運服務
針對離島運輸工作，為求提升服務品質、安全及收費更合宜，王志輝上周率縣府農業處長許家豪等人，前往交通部航港局拜會局長郭添貴，航港局當場提出台東客貨輪船齡過於老舊的問題，並要求縣府督促業者改善。
郭添貴也表示，台東縣縣府與業者除加強事先呈報的加班船管理，對臨時性加開的班船，如颱風來時的加班船，未來將由航港局及台東縣政府共同協調業者開足疏運班次，保障離島行的權利及遊客安全。
至於民眾反映海上貨運收費標準不一的問題，航港局答應協助縣府督促業者明確公告，無論採取重量或體積計價要符合規定收費外，各項收費標準需更公開、透明，讓居民、遊客可以擇優選擇。
許家豪強調，台東現有的9艘客貨輪中，有6艘船齡已超過25年，比率近7成，航港局認為縣府須督促業者汰舊換新，以金門小三通、布袋到澎湖客船的船齡，平均都在10年以下，船隻性能及服務品質相對優於台東縣。
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