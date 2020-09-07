離島貨運經營權遭疑不公 台東縣府農業處：經得起檢驗

台東縣政府農業處今年八月25日辦理「富岡漁港貨船碼頭及土地(A1-a1)出租案」由瀚明公司得標，並取得離島貨運經營權7年（自契約簽約日起算），事後有其他投標廠商質疑縣府評審不公，並要求公開評委員名單，瀚明過去有哪些績優事項，也應一併公開。縣府農業處表示，說明評審過程與評審名單，強調一切經得起檢驗。

台東縣政府農業處除公開七位評審委員名單（府內4人），有縣府參議劉榮堂、農業處長許家豪、原民處處長方銘總及環保局代理局長郭建成，外聘委員有綠島鄉鄉民代表會主席何富祥、蘭嶼鄉鄉民代表李奉祈及樹德科技大學副教授陳佳宏。

許家豪今天表示，依評選規定，只要所有委員平均分數75分以上，才可以列入優勝廠商，最後「瀚明企業有限公司」獲得多數評選委員的認定，平均分達80分，成為優勝廠商，且以瀚明等三家投標廠商提供的競標文件，任誰都會給瀚明最高分。

許家豪強調，瀚明提出的服務建議書內容（勞務創意回饋等）、推動計畫、貨物運送計畫、營運養護計畫及訂約權利金等項目均優於其他兩家投標廠商，獲得評審委員一致好評。