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基金公路30年鑄鐵水管破漏 水公司搶修9000多戶停水

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市基金一路下方的自來水管漏水，自來水公司今早開挖並換裝新管，造成當地9000多戶停水。記者邱瑞杰／攝影
基隆市基金一路下方的自來水管漏水，自來水公司今早開挖並換裝新管，造成當地9000多戶停水。記者邱瑞杰／攝影

基隆市基金一路下方的自來水管漏水，自來水公司今早開挖並換裝新管，造成當地9000多戶停水。基金公路今年7月才重鋪路面，公路總局公告3年內禁止開挖；考量水管破裂影響民眾生活，同意公司開挖施工，但對回填有嚴格規範，維持路面平整性。

自來水公司第1區管理處處長李慶興今天表示，昨天上午從監控系統發現大武崙地區水壓突然下降，派遣檢漏人員前往巡查，找到可能漏水點在基金一路174號前方，往萬里方向的內線車道下方，並發現洩漏自來水沿雨水下水道箱涵流進排水溝。

水公司向公路總局申請到施工路證後，公告今早6點30分開挖搶修。施工期間，基金一路、二路、三路和武嶺街、武隆街含各巷弄停水；武訓街、武聖街、武隆街含各巷弄降壓供水。

李慶興說，因為洩漏位置在穿越的箱涵內部，加上當地是兩線道，只能封閉一線搶俢，所以施工比較困難，拉長工時。下午換裝新管後，經過洗管、排水，等水管乾淨後即可重新供水。

李慶興表示，基金公路輸水管是1989年間埋設，已超過30年鑄鐵水管，過去並沒有破漏紀錄。因為基金公路剛重鋪路面，公路總局要求3年內不得開挖，將研議配合路面下次刨鋪時抽換管線。

公路總局今年7月才完成基金公路路面刨鋪作業，完工後公告3年內禁止開挖施工。公路總局第1區養護工程處基隆工務段長張育瑋說，考量自來水管破裂漏水，造成9000多戶停水，嚴重影響民眾生活，同意水公司施工，但會要求回填施工水準，回復路面平整。

公路總局第1區養護工程處基隆工務段長張育瑋說，明天和水公司協調回填路面事宜，研判可能的漏水範圍，要求水公司刨鋪回填長度。原則上是從武嶺街到基金一路208巷口，長度約200公尺；兩線車道都要重鋪，而非僅開挖的內側車道，並以高低平坦儀測量，與原路面高度落差要低於0.6公分。

基隆市基金一路下方的自來水管漏水，自來水公司今早開挖並換裝新管，造成當地9000多戶停水。記者邱瑞杰／攝影
基隆市基金一路下方的自來水管漏水，自來水公司今早開挖並換裝新管，造成當地9000多戶停水。記者邱瑞杰／攝影

漏水 基隆 停水

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